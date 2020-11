Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zakażony koronawirusem

"Wczoraj moje wyniki testu na COVID-19 okazały się pozytywne. Nie czuję się źle, ale od dziś zostaję w domu" - przekazał we wtorek (24 listopada) na Facebooku prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Dodał, że w samoizolacji pozostaną też pracownicy ratusza, którzy w ostatnich dniach mieli z nim kontakt.

Wieloletni prezydent Krakowa poinformował o zakażeniu na Facebooku.

"Wczoraj moje wyniki testu na COVID-19 okazały się pozytywne. Nie czuję się źle, ale od dziś zostaję w domu. W autoizolacji pozostaną także moi współpracownicy, w którymi w ostatnich dniach miałem kontakt" - napisał w poniedziałek.



Majchrowski zaapelował do obserwujących go osób, by "uważali na siebie i dbali o zdrowie". "Nie ma teraz niczego ważniejszego" - dodał.

- Wczoraj wieczorem prezydent dowiedział się, że ma pozytywny wynik testu. Nie czuje się źle. Przebywa w domu - powiedziała rzeczniczka prasowa prezydenta Monika Chylaszek.

Jak dodała, obowiązki prezydenta Krakowa przejmuje jego pierwszy zastępca Andrzej Kulig.

Pod koniec października Majchrowski przebywał na autokwarantannie ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, ale test dał wtedy u niego wynik ujemny.