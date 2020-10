Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym ma stanowić zabezpieczenie, gdyby pandemia nadal rozwijała się w sposób bardzo szybki, zdecydowany, gdyby brakowało miejsc w szpitalach dla chorych - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda, który złożył wizytę roboczą na PGE Narodowym.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jacek Dominski/ /Reporter

Andrzej Duda zaznaczył, że budowa szpitala tymczasowego jest już bardzo zaawansowana; podkreślił też, że stanowi on realizację rządowej strategii walki z koronawirusem.

Dziękował m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi za to, że "w tak szybkim tempie to zadanie realizują". - Zadanie, które było wcześniej koncepcyjnie przygotowane, było przewidywane jako ratunkowe do wykonania, ale dziś, jak widać, przyszedł taki czas, że w związku z niestety rozszerzająca się pandemią koronawirusa ono jest w realizacji - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym "jest w realizacji jako inwestycja zabezpieczająca".

- Chcę podkreślić jedno - to jest szpital, który ma stanowić zabezpieczenie, gdyby pandemia nadal rozwijała się w sposób bardzo szybki, zdecydowany, gdyby brakowało miejsc w szpitalach dla chorych, wtedy ten szpital tutaj w Warszawie na Stadionie Narodowym oczywiście będzie uruchomiony - oświadczył.

Zaznaczył, że - jeśli będzie taka potrzeba - szpital będzie mógł przyjąć chorych już w przyszłym tygodniu. - Będą także i inne szpitale, które w tej chwili są przygotowywane w całej Polsce - mówił prezydent.

Dziękował również wojewodom i prezydentom miast "za przychylność". - Tak jak tutaj w Warszawie, działanie rządu spotkało się ze wsparciem prezydenta Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego - dodał Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślił, że poza opieką zdrowotną nad chorymi trzeba też ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa, a więc przede wszystkim przestrzegać zasad sanitarnych.

Prezydent podkreślił konieczność noszenie maseczek. - Polecam nosić je nie tylko w miejscach publicznych, ale także w sytuacjach bardzie prywatnych, ze znajomymi. Naprawdę warto tych maseczek używać. Nie jest to może komfortowe, ale z całą pewnością bezpieczniejsze dla zdrowia - powiedział.

Ze szczególnym apelem zwrócił się do ludzi młodych. "Chrońmy seniorów ponad wszystko. Pomagajmy, dostarczajmy im pożywienie, zachęcajmy do tego, by pozostali w domu" - powiedział prezydent.

Duda zaapelował też, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty na cmentarzach i spotkania rodzinne w związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych i Zaduszkami.

- To bardzo ważne, aby po tych dniach, na skutek przemieszczania się, wzajemnych kontaktów, abyśmy nie mieli intensyfikacji rozprzestrzeniania się koronawirusa - podkreślił prezydent.

Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym

Pierwszy szpital tymczasowy powstaje na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami rządu szpitale takie powstaną w każdym mieście wojewódzkim. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu do szpitali tymczasowych mają być kierowani pacjenci wymagający hospitalizacji, ale niebędący w stanie ciężkim - ci mają być lokowani w szpitalach stacjonarnych, które są do tego lepiej przygotowane.

W środę szef KPRM Michał Dworczyk, który jest odpowiedzialny za koordynowanie przygotowania szpitali tymczasowych, informował, że w pierwszym etapie, w którym powstanie 500 łóżek w szpitalu tymczasowym w Warszawie potrzebnych będzie ponad 500 pracowników personelu medycznego. Dodawał, że jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju będzie się pogarszała, a przyrost zachorowań wciąż będzie tak dynamiczny, wtedy szpital będzie mógł zostać rozszerzony do 1000 łóżek, z czego 100 do intensywnej terapii.