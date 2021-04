Prezydent Andrzej Duda przekazał na Twitterze, że zarejestrował się na szczepienie przeciw COVID-19. "Dzisiaj dzień naszego rocznika, właśnie zarejestrowałem się na szczepienie, a Ty?" - napisał prezydent.

Zdjęcie Andrzej Duda (źródło: twitter.com/AndrzejDuda) /

Od piątku na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą się rejestrować osoby urodzone w 1972 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

"Dzisiaj dzień naszego rocznika. Właśnie zarejestrowałem się na szczepienie przeciw COVID19. A Ty?!?" - napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze.

W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy rocznik. Odpowiednio: 23 kwietnia jest to rocznik 1972, a 24 kwietnia będzie to rocznik 1973.

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia zapisywać na szczepienia będą mogły się dwa roczniki. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.

Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

