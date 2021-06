Prezydent Andrzej Duda docenił zasłużonych w walce z pandemią

- Spotkał mnie zaszczyt, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mogłem państwu podziękować. Polska dziękuje państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej i dla pacjentów; dla ludzi po prostu w tym niezwykle trudnym czasie - powiedział we wtorek prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości wręczania odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

- Dziękuję, że chociaż w ten symboliczny Polska może, w imieniu wszystkich jej obywateli, podziękować za to, jacy państwo jesteście i jak traktujecie przyjęte zobowiązania, do tego by służyć drugiemu człowiekowi, by służyć nauce i ją realizować - dodał.



Narażali zdrowie i życie

Jak podkreślił prezydent, odznaczeni służyli często z narażeniem zdrowia i życia. - Trudno to sobie wyobrazić tym, którzy nie pełnią takiej służby na co dzień, ale jednak są obok nich tacy, którzy się nie wahają iść do szpitala w najtrudniejszym czasie: naście czy dziesiąt godzin pracować w ubraniu ochronnym, w strasznych warunkach, fizycznych i psychicznych - zaznaczył Andrzej Duda.

- Z całego serca dziękuję, że się państwo nie cofnęliście, że byliście do ostatniej chwili - podkreślił. - Mam ogromną nadzieję, że to się wreszcie już kończy. Oby te odznaczenia były pamiątką najtrudniejszego czasu, który już nigdy więcej się nie powtórzy. Tego życzę wszystkim państwu, ale także i sobie - dodał prezydent.