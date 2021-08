Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz chce wspólnej deklaracji wszystkich polityków w sprawie szczepień

Lider ludowców mówił o potrzebie przyspieszenia szczepień w Polsce. Jego zdaniem najważniejsze osoby w państwie, a także partyjni liderzy powinni wspólnie podpisać deklarację dotyczącą szczepień.

- Potrzebne jest powszechne wezwanie do szczepienia. Dlatego dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, żeby wsparli akcję szczepień. Swoje zaproszenie i prośbę kieruję do najważniejszych osób w państwie, do liderów politycznych ugrupowań parlamentarnych. Chcę zaprosić pana prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbietę Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Zapraszam pana premiera Kaczyńskiego, zapraszam pana premiera Tuska. Zapraszam Szymona Hołownię, Włodzimierza Czarzastego, Jarosława Gowina, wszystkich innych liderów politycznych - wymieniał lider ludowców.

Kosiniak-Kamysz zaproponował, żeby w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu wszyscy politycy "wspólnie stanęli w tej jednej sprawie". - Może nas dużo różnić, wiecie, ile różni Kaczyńskiego i Tuska, ale musi nas jedno łączyć. Walka o dobro, o bezpieczeństwo, zdrowie i pomyślność obywateli. To jest moment próby dla klasy politycznej - podsumował.

- Czy jesteśmy godni, aby reprezentować naszych obywateli? Czy w sprawach najważniejszych jesteśmy w stanie wyzbyć się własnych emocji, ambicji i własnej nienawiści, która niektórym niestety towarzyszy i zachęcić do rzeczy, która może uratować naszych obywateli? - apelował, zaznaczając, że listy w tej sprawie skierował już do części osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie.

- Liczę na pozytywną odpowiedź, bo to jest nasz wspólny obowiązek - dodał.