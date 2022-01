Rzecznik rządku przekazał w niedzielę, że premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19.

"Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM" - dodał Piotr Müller.



Spotkanie potwierdził też sam premier. "Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.



Interia informowała w sobotę o planach Morawieckiego dotyczących spotkania z opozycją.

- Premier Mateusz Morawiecki skieruje zaproszenia do szefów klubów i kół parlamentarnych oraz szefów największych partii politycznych w Sejmie na wspólne spotkanie w Kancelarii Premiera - powiedział w sobotę rozmowie z Interią bliski współpracownik szefa rządu.

Jak wyjaśnił, "na spotkaniu zostanie omówiona aktualna sytuacja epidemiczna oraz poruszone zostaną kwestie wdrażania dalszych rozwiązań prawnych i systemowych w celu walki z epidemią".



Wśród tematów rozmów mają być omawiane rozwiązania zawarte w tzw. ustawie Hoca, które pozwolą m.in. na weryfikację szczepień przez pracodawców.



Leszczyna: Jak wam nie wstyd?

Na propozycję premiera zareagowała m.in. posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna.



"Jak Wam nie wstyd? Naprawdę myślcie, że ludzie to idioci? Że nabiorą się na tę propagandową zagrywkę? Ogarnijcie się i wprowadźcie paszporty covidowe, bo ludzie umierają! Do tego nie potrzeba spotkania z opozycją, bo jesteśmy za!" - napisała na Twitterze.



Do propozycji spotkania odnosili się też goście "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele PSL i Konfederacji.