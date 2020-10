- W tej chwili premier Mateusz Morawiecki nie ma żadnych objawów. Standardowo, jak to się dzieje w związku z kontaktem z osobą zakażoną, po prostu będzie w tej chwili w kwarantannie - przekazał Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller

"Proszę Państwa - w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19, zgodnie z wszelkimi procedurami udaję się na kwarantannę" - napisał szef rządu na swoim koncie na Facebooku we wtorek (13 października).

Do wpisu dołączył też krótki film, na którym wyjaśnił, że kwarantanna ma związek z tym, iż dowiedział się, że w ubiegły piątek miał kontakt z osobą, która przeszła pozytywny test na COVID-19. - W związku z tym i zgodnie z zasadami sanitarnymi udaję się na kwarantannę - powiedział. - Jestem w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami, rząd pracuje normalnie. Rada Ministrów odbędzie się zresztą tak jak przez ostatnie kilka miesięcy w formule wideokonferencji- zaznaczył.

- Uważajmy na siebie i na swoich bliskich. Stosujmy się również do zasad, czyli: dezynfekcja, dystans, i maseczki - podkreślił premier.

Kto zakażony z otoczenia premiera? "To nie polityk"

O to, jak długo premier będzie przebywał w kwarantannie, na antenie Polsat News zapytany został rzecznik rządu Piotr Müller. - To będzie zależeć od lekarza i od inspektora sanitarnego. Premier kontakt z osobą zakażoną miał w zeszły piątek, dzisiaj rano ta informacja do nas trafiła - mówił.

- Premier przebywa w budynku rządowym, który pozwala na to, by prowadzić zdalne posiedzenia rządu, ale jednocześnie jest odizolowany od innych osób i przebywa sam w sposób bezpieczny dla innych - dodawał rzecznik.

Müller zapewnił, że w najbliższym czasie premierowi zostaną wykonane testy na obecność koronawirusa, ale "na razie nie ma żadnych wyników, więc nie ma o czym informować".

- W ostatnich dniach, w żadnym wcześniejszym teście, premier nie miał wyniku pozytywnego. Wcześniej nie stwierdzono u premiera przypadku koronawirusa. Na ten moment premier nie ma żadnych objawów - mówił rzecznik rządu.