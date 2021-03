Premier skrytykował prywatną służbę zdrowia. Luxmed odpowiada

A czy służba prywatna dzisiaj – wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także – ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? - pytał Mateusz Morawicki na konferencji prasowej. Do wypowiedzi premiera odniosła się szefowa Luxmedu, lidera na rynku prywatnej opieki zdrowotnej. "Jakie to przykre. Co ja mam powiedzieć naszym lekarzom, pielęgniarkom, którzy codziennie walczą o życie pacjentów covidowych?" - napisała na Twitterze Anna Rulkiewicz.

Reklama

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /PAP

- Walczymy o zdrowie i życie obywateli, walczymy o miejsca pracy Polaków, o życie codzienne, i także walczymy o to, żeby program szczepień był prowadzony jak najszybciej, i dlatego moje interwencje na forum europejskim zdarzają się bardzo często - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia.

Reklama

- Przypomnijmy sobie jeszcze raz, co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała - komercjalizację. A czy służba prywatna dzisiaj - wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także - ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na (szpitale) dla pacjentów leczonych na COVID-19? Otóż nie, tylko państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków; po to żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków, ale jednocześnie też ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę - mówił Morawiecki.

- Mam nadzieję, że w najbliższych paru miesiącach te już naprawdę lepsze czasy rzeczywiście do nas zawitają na skutek sprawnie prowadzonego procesu szczepienia - oświadczył.

Sektor prywatny reaguje

Słowa premiera Morawieckiego skomentowała Anna Rulkiewicz, szefowa Luxmedu, prywatnej sieci medycznej. Oceniła, że "pracodawcy medycyny prywatnej od początku pandemii wspierają system ochrony zdrowia".

"Zarówno w drugiej fali, jak i obecnie aktywnie walczymy o życie i zdrowie pacjentów" - napisała na Twittterze.

W kolejnym wpisie Rulkiewicz bezpośrednio odniosła się do wypowiedzi premiera i ministra zdrowia. "Jakie to przykre. Co ja mam powiedzieć naszym lekarzom, pielęgniarkom, którzy codziennie walczą o życie pacjentów covidowych?" - stwierdziła.

W październiku zeszłego roku, na wspólnej konferencji prasowej, minister Niedzielski oraz prezes Luxmedu porozumieli się ws. tysiąca łóżek, które prywatna opieka zdrowotna przeznaczy dla chorych na COVID-19.

Jak mówił wówczas Niedzielski, dodatkowe łóżka od prywatnych szpitali będą "bardzo realnym wsparciem, bo są one zlokalizowane w dużych miastach".

- Bycie dziś wspólnie, razem i tworzenie wspólnoty w walce o zdrowie polskich pacjentów jest dla nas zaszczytem i ogromnym przywilejem. Pana otwartość, koncyliacyjny sposób w jaki pan z nami rozmawia, zasługuje na wielkie podziękowanie. To dla nas bardzo silna mobilizacja, abyśmy stanęli do tej walki - mówiła wtedy Anna Rulkiewicz.