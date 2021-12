- We wtorek lub najpóźniej w środę przedstawimy drugi pakiet zaostrzeń, m.in. taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację wirusa Omikron. Rzeczywiście przedstawia to się niedobrze - powiedział Morawiecki. Według niego, "jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych".

Premier zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". - Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa Omikron, który pewnie już jest w Polsce - podkreślił.

Reklama

Nowe limity. Gdzie obowiązują?

Od 1 grudnia obowiązują w Polsce nowe obostrzenia. Limit 50 proc. obłożenia obowiązuje w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Taki sam limit dotyczy obiektów sportowych: basenów i aquaparków (wcześniej było to 75 proc. obłożenia).

Z 500 do 250 osób zmniejszono limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w takich zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek (poprzednio limit wynosił 150 osób). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Z kolei limit jedna osoba na 15 m kw. obowiązuje na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach (do tej pory obowiązywał limit jednej osoby na 10 m kw.). Taki sam limit obowiązuje w obiektach handlowych, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.

Nowe obostrzenia? Niedzielski: Decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień

Nowe obostrzenia miały obowiązywać do 17 grudnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, że "jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień".

Zmianie ulegają od środy również zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji. Podróżni niezależnie od środka transportu podlegają 14-dniowej kwarantannie (do tej pory 10-dniowej). Mogą być z niej zwolnieni m.in. w przypadku, gdy są w pełni zaszczepieni preparatem dopuszczonym do obrotu w UE. Zwolnienie z kwarantanny możliwe jest na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Z nowych przepisów wynika również, że osoby podróżujące z Botswany, Eswatini (dawniej Suazi - PAP), Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny, chyba że są zaszczepione preparatem uznawanym w UE.

Zakaz lotów na południe Afryki

Do 13 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych w siedmiu państwach znajdujących się na południu Afryki. Dotyczy on przylotów z Królestwa Eswatini, Królestwa Lesotho, Republiki Botswany, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki i Republiki Zimbabwe.

Zmianie nie ulegają inne obostrzenia obowiązujące do tej pory. Na przykład nadal jest obowiązkowe w całym kraju zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju czy zaburzenia psychiczne. Należy również zachować dystans - minimalnie 1,5 m od siebie.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażeń

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia koronawirusem u 13 250 kolejnych osób. Zmarło 25 chorych z COVID-19 - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii ponad 3,6 mln osób zakaziło się koronawirusem, zanotowano 85,7 tys. przypadków śmiertelnych.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 684 671 przypadków. Zmarło 85 700 osób z COVID-19.

Najwięcej nowych przypadków w tej fali pandemii - 29 064; i zgonów - 570 - zanotowano w środę 1 grudnia.