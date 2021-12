Premier: Opowiadam się za projektem dot. weryfikacji szczepień

Oprac.: Małgorzata Przepióra Koronawirus w Polsce

Projekt pozwalający pracodawcom na weryfikowanie zaszczepienia pracowników trafił do Sejmu. - Opowiadam się za tym projektem - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - To prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników - podkreślił szef rządu.​

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter