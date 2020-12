"Nikogo nie będziemy zmuszać do szczepień, ale za ich pomocą chcemy osiągnąć jedno - ochronić przed wirusem wszystkich Polaków" - zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że szczepionki będą dobrowolne i darmowe.

"Planowane na początek przyszłego roku rozpoczęcie szczepień na COVID-19 to ogromna zdrowotna operacja logistyczna. Będzie ona poprzedzona kampanią informacyjną, która zapewni Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego procesu i, na co liczę najbardziej, rozwieje wszelkie obawy i nieprawdziwe informacje" - napisał szef rządu na swoim profilu na Facebooku.

Jak zaznaczył, szczepionki będą dobrowolne i darmowe. Poinformował, że proces rejestracji placówek, które będą przeprowadzać szczepienia rusza już w piątek.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że procedura szczepień to "cztery proste kroki". W pierwszej kolejności szczepionki dostaną seniorzy powyżej 60. roku życia oraz pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych. "Nikogo nie będziemy zmuszać do szczepień, ale za ich pomocą chcemy osiągnąć jedno - ochronić przed wirusem wszystkich Polaków" - podkreślił szef rządu.

Szczepienia będą dobrowolne i darmowe

Do wpisu premiera dołączono materiał wideo. Podkreślono w nim, że szczepienie przeciwko COVID to "ogromna operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków". Przypomniano, że Polska podpisała umowy na dostawy szczepionek z firmami: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson oraz AstraZeneca. Umowy dotyczą dostawy 45 mln dawek szczepionki "po ich zatwierdzeniu przez europejskie instytucje".

Powtórzono, że szczepienia będą dobrowolne i darmowe, a 4 grudnia rusza nabór podmiotów, które będą organizowały punkty szczepień. Poinformowano, że na szczepienie będzie można zarejestrować się on-line, przez infolinię, u lekarza POZ, na specjalnej stronie internetowej lub na IKP.

Kto skorzysta w pierwszej kolejności?

Po zgłoszeniu do punktu szczepień chętny do zaszczepienia się zostanie do niego zakwalifikowany przez lekarza lub pielęgniarkę. Po zaszczepieniu się należy obserwować swój stan zdrowia - przypomniano. Po upływie 21 dni, już bez rejestracji, będzie trzeba się zgłosić na powtórzenie szczepienia.

W filmie przypomniano też, że w pierwszej kolejności z możliwości zaszczepienia się będą mogli skorzystać pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL, osoby starsze powyżej 60 lat, służby mundurowe pracujące przy walce z pandemią (policja, wojsko).

Szczepienia będą realizowane w stacjonarnych POZ-ach oraz innych stacjonarnych placówkach medycznych, a także przez mobilne zespoły szczepiące i centra szczepienne w szpitalach rezerwowych.

Film kończy się apelem: "Bądź odporny. Zaszczep się".