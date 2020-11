- Mam wielką prośbę do wszystkich ozdrowieńców - oddawajcie krew i osocze, pomóżcie ocalić czyjeś życie - zaapelował w sobotę (7 listopada) premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Jacek Dominski/ /Reporter

Szef rządu w nagraniu opublikowanym na Facebooku podkreślił, że jesienna fala koronawirusa uderzyła mocniej niż przewidywały to jakiekolwiek scenariusze. Zwrócił uwagę, że z COVID-19 zmaga się cały świat.

Reklama

- Przed nami listopad, być może najtrudniejszy miesiąc w walce z epidemią. Dlatego dzisiaj potrzebujemy solidarności, ludzkiej, prostej, zwykłej solidarności. Tę solidarność pokazują wszyscy ozdrowieńcy, którzy mogą oddawać krew i oddają swoją krew, bo dopóki nie zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka, jest to jedna z metod, które spowalniają chorobę, a więc być może ratują ludzie życie - wskazał premier.

Zwrócił się więc z apelem do wszystkich ozdrowieńców. - Z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach chciałbym zaapelować do wszystkich ozdrowieńców. Jeżeli możecie oddać krew, to oddajcie ją. Stając się dawcami krwi, dawcami osocza, stajecie się dawcami życia - powiedział Morawiecki.

Resort zdrowia w sobotę przekazał informację o 27 tys. 875 nowych zakażeniach koronawirusem. To największa liczba nowych przypadków od początku epidemii. Ministerstwo poinformowało, że zmarło 349 chorych. Od początku epidemii w Polsce zachorowało ponad 500 tys. osób.

Koronawirus w Polsce 31287 578 58422 889 67263 1154 14383 289 31507 508 9910 143 52147 748 16319 299 38066 507 71163 978 32231 218 12950 189 13361 169 29342 391 16101 170 27188 406