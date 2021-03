- Wychodzimy z pandemii powoli, poobijani, ale niepokonani. To ważne, że udało nam się w ogromnej większości przedsiębiorstw zachować, utrzymać, a nawet rozwinąć miejsca pracy - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Tarnowskich Górach. - Mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej - zaznaczył.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Tarnowskich Górach /Radek Pietruszka /PAP

Szef rządu podczas wystąpienia zwracał uwagę, że sytuacja gospodarcza na całym świecie jest trudna.



- Wychodzimy z tej pandemii powoli, poobijani, ale niepokonani. To jest też ważne, żeby wiedzieć, że udało nam się w ogromnej większości przedsiębiorstw zachować, utrzymać, a nawet rozwinąć miejsca pracy. To jest rzecz, na której nam najbardziej zależało - mówił Morawiecki podczas wizyty w firmie Chemet.

W tym kontekście wskazał, że firma, którą odwiedza, zatrudnia kolejnych pracowników. - I tu, i zresztą we Francji, bo polska firma kupiła firmę we Francji, swojego konkurenta, który był w trudnej sytuacji. To pokazuje, że w trudnym roku pandemii przedsiębiorstwa potrafią realizować swoją strategię - mówił.

Premier zwracał też uwagę na dane prezentowane przez KE dotyczące m.in. finansów publicznych czy długu publicznego i - jak wskazał - jesteśmy przez Komisję Europejską pokazywani w zestawieniu na pierwszym miejscu. - Cieszę się z tego, bo to stało się po roku, w którym zainwestowaliśmy w polskie miejsca pracy i dla polskich przedsiębiorców ok. 200 mld zł. Bez naprawy finansów publicznych nie byłoby to możliwe - zaznaczył.

"Polska jest na pierwszym miejscu"

Premier powiedział, że według najnowszych danych Polska ma jedną z najpłytszych recesji w Europie, tj. na poziomie 2,7 proc. PKB.

- Tymczasem państwa, z którymi konkurujemy, podobnej wielkości, większe od nas, jak Hiszpania, Francja, Włochy, to spadek PKB o blisko 10 proc., a w Hiszpanii nawet powyżej 10 proc. - mówił Morawiecki.

Dodał, że w Polsce udało się obronić w ogromnej większości miejsca pracy z różnych branż. - I najlepszym dowodem na to jest również ostatni ranking pokazany przez Urząd Statystyczny KE, przez Eurostat, gdzie Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia na poziomie 3,1 proc., mamy najniższe bezrobocie w UE - podkreślił premier.

Gratulował też przedsiębiorcom takim jak firma Chemet S.A., która w trudnych okolicznościach dokonała ekspansji międzynarodowej. - To jest nie tylko duma z polskiej gospodarki i przedsiębiorców, ale to też oznacza realny przypływ gotówki w dalszej perspektywie do Polski. Polski eksport usług, towarów, to jest repatriacja kapitału do Polski, to jest przypływ kapitału do Polski - mówił szef rządu.

- To jest element strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i to we wzmocnionym układzie kapitałowym, finansowym, inwestycyjnym, biznesowym będzie również zasadniczą częścią Nowego Polskiego Ładu - podkreślił premier.

