- Dzisiaj jesteśmy w niezwykle krytycznym momencie. Z jednej strony spływają niezłe dane makroekonomiczne. Z drugiej przedsiębiorcy zwracają uwagę na problemy w sferze marko - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Dzierżonowie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Konferencja prasowa premiera rozpoczęła się w piątek po godz. 17.30 w Dzierżonowie. Premier nie zdecydował się na poluzowanie kolejnych obostrzeń. Zapowiedział za to dalsze wsparcie dla branż, które najsilniej zostały dotknięte przez pandemię. Chodzi m.in. o gastronomię, turystykę wraz z hotelarstwem, branżę rozrywkową i fitness.

- Wielu przedsiębiorców stanęło wobec egzystencjalnego zagrożenia. Postanowiliśmy chronić miejsca pracy działając ręka w rękę z przedsiębiorcami - powiedział Mateusz Morawiecki.





Wcześniej premier Mateusz Morawiecki na Facebooku zapowiedział kontynuację programu wsparcia dla firm.





"175 mld złotych wsparcia dla przedsiębiorców"

"Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania programu bezzwrotnych dotacji w wysokości do 5000 złotych dla mikro i małych firm. Program będzie obowiązywać także w styczniu i lutym" - informował wcześniej w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Właśnie dlatego podjęliśmy też decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnej do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł. I dzięki temu uratowanych zostało ponad 5 milinów miejsc pracy" - powiedział.



Morawiecki dodał, że tym razem pomoc kierowana jest do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność.