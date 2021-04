Coraz więcej szczepionek przyjeżdża do Polski, ale wciąż liczymy na coraz większe dostawy do końca kwietnia. Już pierwsza dawka dużo pomaga - mówił premier Mateusz Morawiecki w punkcie szczepień przeciw COVID-19 w Gliwicach.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Gliwicach /Polsat News

- To dobra wiadomość. Coraz więcej szczepionek do Polski przyjeżdża. Na razie widać, że to, co wcześniej anonsowaliśmy - między 5,5 mln i siedem mln - wydaje się niezagrożone. Co najmniej 5,5 mln. Cały czas liczymy na coraz większe dostawy w końcówce kwietnia. To oznacza, że będziemy mogli pierwszą dawką zaszczepić około sześciu milionów obywateli. To bardzo dużo, to bardzo dobrze - wskazywał premier, który odwiedził w poniedziałek punkt szczepień przeciw COVID-19 w Gliwicach na Śląsku.

Premier podkreślał, że "już pierwsza dawka szczepionki bardzo dużo pomaga". - Sprawia przynajmniej tyle, że bardzo rzadko następuje ciężki, tragiczny przebieg choroby COVID-19 - wskazywał. - Naprawdę warto - zaznaczał, dodając, że "widać po różnych grupach, takich jak medycy czy pensjonariuszach DPS-ów, że szczepionka działa bardzo dobrze".

Plany rządu

- Rozwijamy Narodowy Program Szczepień, program szczepień powszechnych. W każdym powiecie przygotowywany jest punkt szczepień masowych - przekazał premier podczas konferencji prasowej.

Szef rządu przypomniał, że w piątek osiągnięty został rekord szczepień - w ciągu doby zaszczepionych zostało ok. ćwierć miliona ludzi. Za pracę w punktach szczepień dziękował wszystkim pracownikom służby zdrowia. - Mamy jeden wspólny cel - podkreślał.

- Presja na UE daje rezultaty - mówił. - Rozmawiamy już o dostawach szczepionek w trzecim kwartale - wskazał. - Dostawy szczepionek mają być zdecydowanie coraz większe. Remedium szczepionkowe, mam nadzieję, będzie dawać coraz lepsze rezultaty w skali Polski - zaznaczał Morawiecki.

- W Polsce nadchodzi fala szczepień - zapowiedział.



Sytuacja epidemiczna w kraju

Polska zmaga się z trzecią falą koronawirusa.



W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 013 nowych przypadkach wirusa SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 61 pacjentów.

W szpitalach zajętych jest 33 990 łóżek "covidowych" (o 530 więcej niż dobę wcześniej), a pod respiratory podłączonych jest 3483 pacjentów.

