Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie na Facebooku poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /Reporter

"Na chwilę obecną mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 000 000 dawek szczepionek od 6 wiodących światowych producentów! Jesteśmy zabezpieczeni - a teraz jest czas na wielkie wyzwanie, czyli implementację Narodowego Programu Szczepień na COVID-19" - napisał premier.

Na konferencji prasowej we wtorek rano minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawili projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku prowadzi elektroniczny nabór placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu szczepień. Założono, że na mapie Polski pojawi się ok. 8 tys. punktów szczepień. We wtorek Dworczyk poinformował, że według obecnych zgłoszeń można by szczepić tygodniowo 180 tys. osób.

Dla pacjentów szczepionka będzie bezpłatna.