- Uruchamiamy nasze rządowe środki w wysokości 300 mln zł. W maju w kilku grantach skierujemy je do zespołów badawczych, pracujących nad najnowszymi technologiami w zakresie biologii molekularnej i technologiami medycznymi - powiedział premier Mateusz Morawiecki, będąc z wizytą w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie / Polsat News

Agencja Badań Medycznych przekaże 300 milionów zł na wdrożenie technologii mRNA w Polsce w celu przygotowania na ewentualne przyszłe pandemie i zabezpieczenie polskich pacjentów.

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przyznał, że pandemia COVID-19 to zobowiązanie do przemyślenia działań o charakterze naukowym. - Technologie biologii molekularnej związane z RNA bada się w Polsce od dziesiątek lat. To jest ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać, żeby za 2-3 lata możliwe było wypracowanie rozwiązań z udziałem polskich naukowców - powiedział Mateusz Morawiecki.



- Widzimy, jak zasadniczy przełom wydarzył się na świecie dzięki wynalezieniu szczepionki opartej na technologii mRNA - podkreślił premier. Wyraził nadzieję, że w przyszłości dzięki najnowszym technologiom uda się skutecznie leczyć m.in. choroby onkologiczne.

Co nowe dane mówią o stanie epidemii w Polsce?

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 9246 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 601 osób. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz komentując te dane, podkreślał, że utrzymuje się trend spadkowy.

- Dzisiaj mówimy o spadkach na poziomie 30 proc. - powiedział Andrusiewicz. - Widzimy, że na ten trend nie wpłynęły święta wielkanocne. To znaczy, że były spędzone w dużej odpowiedzialności - dodał. Jednocześnie ostrzegł, że "jeśli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy wakacjach".