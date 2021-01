- Lekarz, lekarz dentysta, który uzyskał kwalifikacje medyczne poza terytorium państw członkowskich UE i nie uzyskał specjalizacji, otrzymuje czasowe pozwolenie do wykonywania zawodu - przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - System był skomplikowany. Teraz procedura jest uproszczona, ale zapewniająca bezpieczeństwo - wskazywał. Szef MZ zabrał też głos w sprawie brytyjskiej mutacji koronawirusa, której wystąpienie stwierdzono w Polsce.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej / Marcin Obara /PAP

- Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł wręczyć pozwolenia wykonywania zawodu osobom, które (...) ze względu na różne bariery administracyjne, biurokratyczne i te związane z kosztami, jakie trzeba ponosić, nie miały możliwości mieć pozwolenia na wykonywanie zawodu, którego się wyuczyli w swoich krajach macierzystych, przede wszystkim Białorusi i Ukrainie - mówił minister zdrowia.

Szef MZ wskazał, że do tej pory system dopuszczania do wykonywania zawodu był skomplikowany. - Trzeba był przystąpić do nostryfikacji dyplomu na jednej z uczelni medycznych, potem konieczne było odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego realizowanego za granicą. Następnie była konieczność zdania egzaminu lekarskiego czy lekarsko-dentystycznego i egzamin z języka polskiego - wyliczał.

- Ta liczba wymogów tworzyła poważne bariery w dostępie - dodał. Wprowadzono zmiany, a uproszczone procedury, jak podkreślił, zachowują gwarancje wiedzy i odpowiedniego procesu kształcenia.

- Lekarze, w ramach każdego z wariantów, mogą pracować w Polsce na uproszczonych zasadach maksymalnie pięć lat. Po tym okresie, jeżeli nie spełnią wszystkich warunków kwalifikacyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku lekarza w Polsce, tracą uprawnienia zawodowe - oznajmił.

- Liczba lekarzy w Polsce, według statystyk międzynarodowych, nie należy do najwyższych w Europie. Myślę, że w ten sposób, wprowadzając tę regulację, uzupełnimy ten potężny deficyt lekarzy i poprawimy dostępność do lekarzy z punktu widzenia pacjenta - mówił szef MZ.

Ile wniosków wpłynęło?

Niedzielski podczas konferencji prasowej poinformował, że do Ministerstwa Zdrowia o prawo do wykonywania zawodu w tzw. systemie uproszczonym wpłynęły 34 wnioski dotyczące lekarzy i 12 wniosków dotyczących lekarzy dentystów.

- Pięć postępowań zostało zakończonych, pozostałe wnioski są u konsultantów krajowych w celu jakościowej weryfikacji systemu kształceniu, ale też doświadczenia, które udokumentowali aplikujący. Mamy też troszkę braków w dokumentacji, więc 20 wniosków zostało zwróconych w celu uzupełniania, 10 jest w trakcie analizy - przekazał. Skierował też zaproszenie do innych lekarzy.

- Mamy uproszczoną procedurę i zarobki, które w tej chwili (...) są zarobkami godnymi, szczególnie z punktu widzenia innych krajów, które nie mają jeszcze tak wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego jak Polska - mówił.

Prawo do wykonywania zawodu pod konferencji prasowej wręczono pięciu osobom.

Brytyjska mutacja w Polsce

Dzisiaj laboratorium genXone poinformowało o tym, że brytyjski wariant koronawirusa jest w Polsce. Szef MZ potwierdził tę informację.

- Ta informacja nas nie zaskakuje w żaden sposób, bo trudno przypuszczać, żeby wirus, który już powszechnie jest odkrywany w różnych krajach w Europie, nie był obecny w Polsce. Granice nie są barierą dla wirusa, więc to raczej potwierdzenie hipotezy, że on tu już jest obecny od jakiegoś czasu - podkreślił.

Niedzielski zaznaczył, że w związku z wykryciem brytyjskiej odmiany natychmiast zostały podjęte działania. - Główny inspektor sanitarny zweryfikował informacje i przeprowadził bardzo szybkie śledztwo sanitarne - przekazał. Jak dodał, "zgodnie z nim 42-letnia kobieta z Wielkiej Brytanii uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19 23 grudnia, w związku z którym była w izolacji. Po izolacji wyjechała do Wielkiej Brytanii, a osoba, z którą spędzała święta, wyjechała do Austrii".

To, zdaniem Niedzielskiego, oznacza, że "mamy tu bezpieczną sytuację".

- Wydaje się, że niebezpieczeństwo związane z tym ogniskiem jest pod kontrolą - ocenił. Ale, dodał, "to nie oznacza, że ten wirus nie jest też w innych miejscach".

Badania nad mutacjami koronawirusa

Szef resortu zdrowia, pytany przez dziennikarzy o kwestię prowadzenia w Polsce badań pod kątem mutacji COVID-19, poinformował, że rozpoczyna właśnie działać sieć badań pod kątem mutacji genotypu, który występuje w wirusie.

- Od poniedziałku ruszają badania w sieci laboratoriów, one są koordynowane przez ośrodek w Małopolsce pod kierownictwem prof. Krzysztofa Pyrcia, do którego inne ośrodki z całego kraju będą wysyłały pozytywny materiał genetyczny, który będzie podstawą sekwencjonowania genomu wirusa - przekazał.