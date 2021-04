Jest szansa na powrót uczniów do szkół w maju - twierdzi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak jednak podkreśla, wszystko zależy od czynników pandemicznych.

Zdjęcie Lekcja w czasie pandemii koronawirusa /GRZEGORZ PRESS/REPORTER /East News

Minister pytany w Programie I Polskiego Radia o to, jak w najbliższych tygodniach będzie wyglądać powrót kolejnych roczników uczniów do nauki stacjonarnej, odparł, że to "zależy od czynników pandemicznych, od tego, jak będzie się prezentowała krzywa spadkowa dynamiki koronawirusa".

- Ostatnie tygodnie napawały optymizmem, dlatego przez ostatnie tygodnie głosiłem tezę, że kwiecień jest tym miesiącem, w którym jest szansa przynajmniej na stopniowy powrót dzieci nauki stacjonarnej - powiedział.

Wyraził nadzieję, że "odpowiedzialność społeczna będzie wykazywana przez nas również w następnych dniach, zwłaszcza w długim weekendzie majowym".

- I maj będzie z kolei miesiącem, gdy do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy. Ale o tym, jak będzie dokładnie, jaki będzie harmonogram, będziemy decydować w najbliższych dniach - zaznaczył.

Zdjęcie Minister edukacji i szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek / Adam Chelstowski / Agencja FORUM

Powrót uczniów szkół ponadpodstawowych

Na pytanie, czy można przypuszczać, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych powrócą do zajęć lekcyjnych, powiedział, że "to jest realne".

- Mogę przekazać informację, która jest od dawna taka sama. Zarówno panu premierowi, jak i panu ministrowi zdrowia, tak jak samo jak Ministerstwu Edukacji i Nauki, całemu rządowi, zależy, by uczniowie do nauki stacjonarnej wrócili jak najszybciej, jak to jest możliwe - podkreślił.

- Widzimy, że trzecia fala powoli odpływa i dynamika spadkowa jest rzeczywiście mocniejsza, więc mamy wielką nadzieję, że właśnie w maju nastąpi powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów - dodał.

