Powrót uczniów do szkół. Jest decyzja Czarnka

- Jeżeli popatrzymy na dotychczasowy przebieg epidemii, to zobaczymy, że za nami jest już apogeum piątej fali. Tendencja spadkowa zakażeń jest już tendencją stałą - powiedział podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że "w tej sytuacji jest optymistą".



Powrót uczniów do szkół. Jest decyzja

Głos na konferencji zabrał też minister Przemysław Czarnek. - W świetle tych dobrych informacji chciałbym ogłosić, że podjęliśmy decyzję, że 21 lutego nastąpi definitywny koniec nauki zdalnej - zapowiedział minister.

- Mam nadzieję, ze w tym formacie będziemy uczyć się do końca roku szkolnego - podkreślił Przemysław Czarnek, mówiąc o powrocie dzieci do szkół.



Interia już przed środową konferencją ministrów informowała nieoficjalnie, że decyzja o szybszym powrocie do nauki stacjonarnej została już podjęta .



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek już wcześniej zapowiadał, że sytuacja epidemiczna, a dokładniej - malejąca liczba zakażeń - pozwala na ponowne wysłanie dzieci do sal lekcyjnych.



Niedzielski: Maseczki z nami zostaną, ale nie na zasadzie obowiązku

W środę odnotowano w naszym kraju 46 872 nowe przypadki koronawirusa oraz 310 zgonów chorych na COVID-19. Oznacza to spadek liczby wykrytych infekcji SARS-CoV-2 o ponad 16 proc. tydzień do tygodnia.



Opadająca piąta fala pandemii skłania ministra Niedzielskiego, by rekomendować rezygnację z obowiązkowego noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach. Przyznał to na łamach "Faktu". - Maseczki zostaną z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko zalecenia. Myślę, że to będzie istotna prewencja - ocenił szef resortu zdrowia.

Jak wyjaśnił, w pierwszej kolejności ministerstwo "podejmie decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19". - Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji - powiedział Niedzielski.