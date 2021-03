Powrót do szkoły. Piotr Müller: Decyzje po świętach

- Co do potencjalnego powrotu do szkół, takie decyzje będą podejmowane po świętach. Chcielibyśmy je otwierać dla starszych uczniów, ale to wszystko jest to zależne od sytuacji epidemicznej - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. - Dzisiaj nikt nie może dać takiej gwarancji. Jego zdaniem projekt ustawy ratyfikacyjnej potrzebnej do uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy trafi pod obrady rządu w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Reklama

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller /Rafal Gaglewski /Reporter

- Jeśli chodzi o obostrzenia i terminy ich ogłaszania, chcielibyśmy, żeby takie informacje pojawiały się zawsze kilka dni wcześniej. Ale to też jest wyzwanie. Gdyby epidemia miała niezwykle szybki przebieg i następował szybki przyrost zakażeń, to oczywiście decyzje musiałyby być podejmowane szybciej. Choć chcielibyśmy to robić z takim wyprzedzeniem jak w ubiegłym tygodniu, czyli co najmniej pięć dni wcześniej. Epidemia nauczyła nas jednak dużej pokory i dlatego wszystkie warianty są brane pod uwagę - powiedział Piotr Müller.

Reklama

Na zarzuty, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur oraz Pomorza późno dostali informację o zamknięciu i czy nie powinni liczyć na większe wsparcie, rzecznik rządu odpowiedział: - Analizujemy potrzeby przedsiębiorców w tych regionach, które mają dodatkowe obostrzenia. Ale narzędzia, które obecnie obowiązują dają im możliwość skorzystania np. z postojowego, z tarczy finansowej. To środki zależne od wielkości przedsiębiorstwa.

- Przyglądamy się poszczególnym branżom i jesteśmy otwarci na to, żeby dokonywać modyfikacji - powiedział. - Ale jednocześnie zachęcamy do skorzystania ze wszystkich narzędzi, które są teraz dostępne.

"Trwają konsultacje nad Krajowym Planem Odbudowy"

Müller podkreślił, że Polska ma jeszcze dużo czasu na ratyfikację unijnego Funduszu Odbudowy. - Wiele państw Unii Europejskiej jest jeszcze na początku tego procesu, podobnie jak Polska. Mamy czas mniej więcej do końca kwietnia, aby tym tematem się zająć i odpowiednią ścieżkę legislacyjną zamknąć, w związku z tym w tej chwili nie ma pośpiechu - powiedział.

Przypomniał, że obecnie trwają konsultacje nad Krajowym Planem Odbudowy - kolejnym dokumentem, który jest potrzebny, by otrzymać środki z Funduszu Odbudowy. - Pokazujemy, w jaki sposób te środki będą wykorzystane, ale jednocześnie czekamy na konstruktywne uwagi do tego projektu, tak by go odpowiednio poprawić - dodał Müller.

- W obozie Zjednoczonej Prawicy mamy różnice zdań, ale na koniec koalicji się nie zanosi - powiedział Müller w odpowiedzi na pytanie, co wówczas, jeśli Solidarna Polska zagłosuje przeciwko, jak zapowiada. - Jestem przekonany, że w Sejmie znajdzie się taka większość, która poprze Krajowy Plan Odbudowy i będzie on bez problemu realizowany - stwierdził rzecznik rządu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sośnierz w "Graffiti": O solidarności europejskiej możemy zapomnieć Polsat News