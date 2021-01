Powrót do szkół. Na Podkarpaciu zawieszono zajęcia w 10 podstawówkach

W województwie podkarpackim zajęcia stacjonarne zawieszono w 10 szkołach podstawowych - w trzech całkowicie, a w siedmiu częściowo. Powodem są pozytywne wyniki testów na COVID-19 u nauczycieli i uczniów, a także kwarantanny. Z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że we wtorek w trybie stacjonarnym pracowało 99,1 proc. wszystkich podstawówek.

18 stycznia w szkołach podstawowych w kraju ruszyły zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.



Jak poinformowała we wtorek Mariola Kiełboń z podkarpackiego kuratorium oświaty w Rzeszowie, według danych z 26 stycznia zajęcia stacjonarne w regionie zostały całkowicie zawieszone dla uczniów w trzech szkołach podstawowych - w Dobkowicach w pow. jarosławskim, Gwoźdźcu w pow. stalowowolskim i w Tarnobrzegu. Dwie pierwsze szkoły zawiesiły zajęcia do 30 i 31 stycznia.

Z kolei częściowo, czyli dla pojedynczych oddziałów, zajęcia zawieszono w siedmiu szkołach podstawowych - w Zamiechowie (pow. jarosławski), w Woli Mieleckiej (pow. mielecki), Krośnie i Mrowli (pow. rzeszowski), Głuchowie (pow. łańcucki), Niepli (pow. jasielski) i w Torkach (pow. przemyski).

Cztery z nich zapowiedziały zawieszenie zajęć do 29 stycznia, pozostałe do 31 stycznia, 1 lutego i do 7 lutego.

Zajęcia w tych 10 szkołach zawieszono z powodu zakażenia koronawirusem nauczycieli i uczniów lub z racji kwarantanny i izolacji.

Kiełboń zastrzegła, że daty, do których w placówkach tych będą zawieszone zajęcia, mogą się zmienić.

Najnowsze dane MEiN

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, we wtorek nauka w trybie stacjonarnym była prowadzona w 14 310 szkołach podstawowych w klasach I-III. Wskazano, że chodzi o 99,1 proc. szkół podstawowych. W 17 podstawówkach w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 116 w trybie mieszanym.

Dane te pokazują stan z godz. 13 i pochodzą od kuratorów oświaty.

Porównanie z poniedziałkiem

W stosunku do poniedziałku zwiększyła się liczba szkół podstawowych, w których we wtorek nauka była prowadzona w sposób inny niż stacjonarny. Liczba szkół, w których prowadzona jest nauka zdalna, wzrosła o dwie, a liczba szkół, w których nauka prowadzona jest w trybie mieszanym o 28.

W poniedziałek nauka w trybie stacjonarnym dla klas I-III prowadzona była w 14 343 szkołach podstawowych, czyli 99,3 proc. podstawówek. W 12 szkołach podstawowych w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 88 w trybie mieszanym.

O przejściu szkoły na tryb pracy inny niż stacjonarny decyduje organ prowadzący, za zgodą sanepidu, po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w placówce.