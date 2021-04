- Jeżeli w dalszym ciągu będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do nauczania stacjonarnego i zapewnić bezpieczeństwo dla naszych nauczycieli - powiedział Mateusz Morawiecki w Bolesławcu.

- Epidemia postawiła przed nami zadania, których wcześniej nie było, z którymi wcześniej nie mierzyliśmy się nigdy w naszej najnowszej historii - mówił Mateusz Morawiecki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Premier: Jeśli wskaźniki covidowe będą pozytywne, wrócimy do nauki stacjonarnej

Morawiecki podziękował obecnej na konferencji wiceminister edukacji i nauki Marzenie Machałek, która "dbała o to, aby w sprawny sposób zorganizować szczepienia nauczycieli". - Dzięki temu, jeżeli dalej będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do trybu nauczania stacjonarnego i zapewnić bezpieczeństwo dla naszych nauczycieli - powiedział.

- Dziękuję też pani minister za to, że jest opiekunką, takiego z perspektywy gospodarki niezwykle ważnego programu, to jest program kształcenia zawodowego i technicznego - mówił premier i dodał, że cały czas odbywa setki rozmów z inwestorami z całego świata. - Oni sygnalizują przede wszystkim tę potrzebę - dostosowanie kształcenia uczniów, młodzieży, absolwentów, do potrzeb poszczególnych branż, poszczególnych sektorów gospodarki narodowego. To wszystko bierze początek w kształceniu zawodowym, technicznym, politechnicznym później - podkreślał.

Premier dziękował także medykom. - Z tego miejsca chciałbym podziękować kadrze medycznej. Rozmawiałem z panem dyrektorem, który jest z nami, również z kadrą medyczną tego ośrodka, szpitala w Bolesławcu i tego dodatkowego zbudowanego szpitala - powiedział.

Dziękował za "poświęcenie, za serce, oddanie dla pacjentów i ratowanie zdrowia i życia Polaków".

Marzena Machałek: Udało się zaszczepić 90 proc. nauczycieli

- Udało się dotąd zaszczepić 90 proc. nauczycieli. Teraz szczepienia będą powszechne, więc niebawem zaszczepieni zostaną już wszyscy pracownicy - powiedziała obecna na konferencji wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Wyraziła też nadzieję, że niedługo uczniowie powrócą do szkół.

Machałek podkreśliła, że ośrodek w Bolesławcu ma bardzo dobre wskaźniki, jeśli chodzi "o wychodzenie z covidu". - Co jest istotne, to 20 mln z pomocy rządowej tutaj trafiło i dzięki temu można było stworzyć szpital, który jest szalenie nowoczesny, który ma nowoczesną bazę diagnostyczną i świetną, nowoczesną bazę i instrumenty leczenia covidu - wskazała Machałek, która jest także posłanką na Sejm z okręgu jeleniogórsko - legnickiego.

Wiceminister zwróciła uwagę, że Bolesławiec ma bardzo duże zasługi w budowaniu kształcenia zawodowego i branżowego. "Tutaj więcej niż w Polsce uczniów trafia do szkół branżowych i technicznych. Cieszę się, że nam się udaje wspierać to kształcenie, a nawet prowadzić w formie eksperymentu zawód ceramik-zdobnik - podkreśliła

