Poważne reakcje poszczepienne są niezwykle rzadkie - wynika z raportu Instytutu Paula Ehrlicha, który odpowiada za dopuszczanie i kontrolę szczepionek w Niemczech.

Zdjęcie Kolejka do szczepienia w Niemczech /Davide Pischettola/NurPhoto /Getty Images

Instytut podaje, że po przeprowadzeniu niemal dziewięciu milionów szczepień przeciw COVID-19 poważne powikłania wystąpiły w 0,3 na 1000 dawek. Za poważne uznaje się reakcje niepożądane, które wymagają hospitalizacji albo uchodzą za istotne z medycznego punktu widzenia.

W analizowanym okresie, czyli od 27 grudnia 2020 do 12 marca tego roku, wykonano w Niemczech 8,8 mln szczepień. Blisko 7,1 mln zaaplikowanych dawek to preparat BioNTech/Pfizer. 1,5 mln to AstraZeneca. Szczepionkę firmy Moderna otrzymało blisko 300 tys. osób.

Poważne reakcje niepożądane wystąpiły w sumie 2287 razy. 1728 przypadków dotyczyło szczepienia preparatem BioNTech/Pfizer, 113 to Moderna, 352 - AstraZeneca. Wynika z tego, że w relacji do liczby podanych dawek danej szczepionki AstraZeneca spowodowała mniej ciężkich przypadków niż dwa pozostałe preparaty.

Instytut zastrzega jednak, że należy zachować ostrożność przy porównaniach tego typu, bo grupy osób szczepionych w Niemczech różnymi preparatami nie są identyczne. Przez wiele tygodni AstraZeneca podawana była tylko osobom do 65. roku życia.

Dane o zakrzepicy

Po niedawnym, chwilowym wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca, z dużym zainteresowaniem oczekiwano danych na temat przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu. PEI nie odniósł się jednak konkretnie do tej sprawy. "Dalsze badania są obecnie prowadzone, aby wyjaśnić ewentualny związek ze szczepieniem" - czytamy. Instytut podał jedynie, że do 19 marca zgłoszono w Niemczech 14 podejrzanych przypadków po użyciu AstraZeneki, dwie kobiety zmarły. Dwa przypadki zakrzepicy zatok żylnych mózgu wystąpiły po zaszczepieniu preparatem firmy BioNTech/Pfizer.

Od początku akcji szczepień do PEI wpłynęły w sumie 351 zawiadomienia o podejrzeniu zgonu związanego ze szczepieniem. Zgony nastąpiły w przedziale czasowym od kilku godzin do 40 dni po szczepieniu. W 286 przypadkach chodziło o szczepionkę BioNTech/Pfizer, w czterech o Modernę, także w czterech o AstraZenecę. W pozostałych przypadkach nie ustalono producenta. Większość zmarłych osób miała liczne choroby współistniejące - podaje Instytut.

Także w tym przypadku należy zachować ostrożność, wyciągając wnioski o zgonach spowodowanych rzekomo przez daną szczepionkę. Należy pamiętać, że w ostatnich miesiącach preparatem BioNTech/Pfizer szczepiono w Niemczech głównie osoby w podeszłym wieku, w tym lokatorów domów opieki.

Jakie reakcje?

Jeśli zaś chodzi o wszystkie, w tym lekkie reakcje poszczepienne, to odnotowano ich w Niemczech łącznie 19 194 czyli 2,2 na 1000 dawek. Niepożądane reakcje są różne, w zależności od producenta. Po szczepieniu preparatem BioNTech/Pfizer najczęściej zgłaszano ból w miejscu ukłucia, bóle głowy i zmęczenie. Po AstraZenece zgłaszano symptomy grypopodobne, dreszcze i gorączkę. Moderna często wywoływała wysypkę.

Podsumowując zebrane dane, Instytut im. Paula Ehrlicha ocenia w raporcie, że "szczepienia są efektywnym środkiem zapobiegania pandemii koronawirusa i ochrony przed COVID-19".

(PEI, DPA/szym), Redakcja Polska Deutsche Welle