Poważna sytuacja w Małopolsce. Coraz więcej przypadków rozproszonych

Badania laboratoryjne potwierdziły 1264 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Małopolsce - wynika z sobotniego raportu służb sanitarnych. To więcej niż w piątek, ale mniej niż w czwartek, gdy dobowy przyrost zakażeń w regionie – 1305 – był największy od początku pandemii.

Zdjęcie Kraków: Kolejka do wykonania wymazów na koronawirusa w Szpitalu Uniwersyteckim /Anna Kaczmarz/Polska Press /Getty Images

16 osób minionej doby zmarło. Piętnaście z nich miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Od początku pandemii liczba zgonów spowodowanych w Małopolsce koronawirusem wynosi 321.

Jak poinformowała w sobotę (17 października) rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo, zdecydowana większość nowych przypadków - 1 169 - to tzw. przypadki rozproszone. To tendencja, która utrzymuje się od co najmniej kilkunastu dni, ale stosunek przypadków rozproszonych do reszty rośnie: w piątek stanowiły one 84,4 proc. stwierdzonych zakażeń, w sobotę już 92,5 proc.

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa jest w Krakowie - 489 osób, wszystkie to tzw. przypadki rozproszone, oraz w powiatach: krakowskim 95 osób, suskim - 83 osoby, myślenickim - 72 osoby, nowotarskim - 64 osoby, wadowickim - 61 osób i limanowskim - 60 osób. Obecnie 35 z tych osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o usunięciu dziesięciu przypadków zachorowań błędnie wskazanych we wcześniejszych raportach oraz jednego przypadku z raportu zgonów i ozdrowieńców.

Do tej pory w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 22 075 osób. Przypadki jeszcze niewyleczone to 8 766. W kwarantannie pozostaje 19 tys. 592 osób, z czego 14 777 jest objętych kwarantanną domową. W ciągu ostatniej doby w laboratorium Sanepidu i laboratoriach z nim współpracujących wykonano 4813 testów.

Koronawirus w Polsce 8929 234 22075 321 29126 659 4569 115 9035 217 2420 31 14639 415 5034 102 12416 323 23127 535 7405 114 4106 82 3511 49 10327 168 4224 47 6287 112