Śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister transportu Jerzy Polaczek jest zakażony koronawirusem. "To nie jest zwykłe przeziębienie" - napisał na Facebooku parlamentarzysta, apelując do wszystkich o ostrożność i odpowiedzialność, by ustrzec się infekcji.

Zdjęcie Poseł PiS Jerzy Polaczek z koronawirusem /Łukasz Kalinowski /East News

"Niestety, dzisiaj odebrałem pozytywny wynik testu na koronawirusa COVID-19. Nigdy wcześniej nie chorowałem, nie mam chorób współistniejących, ale niestety choroba dopadła i mnie" - napisał we wtorek (13 października) w portalu społecznościowym Jerzy Polaczek.

"Informuję wszystkich, którzy bagatelizują tę infekcję, to nie jest 'zwykłe przeziębienie'. Mam dość silne objawy, gorączkuję, mam ostry kaszel i czuję mocne osłabienie organizmu" - dodał poseł.

Polityk poinformował, że już prawie dwa tygodnie temu, kiedy poczuł się gorzej, profilaktycznie odwołał wszystkie spotkania i odizolował się od otoczenia, by zminimalizować zagrożenie dla innych.

"Apeluję do Was! Bądźcie ostrożni i odpowiedzialni, bo nikomu nie życzę takiego 'zwykłego przeziębienia'. Bądźcie zdrowi!" - napisał na Facebooku pochodzący z Piekar Śląskich poseł PiS.

