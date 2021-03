Poseł Konfederacji Grzegorz Braun nie miał zakrytych nosa i ust, mimo że przebywał na sali sejmowej. Wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki zwrócił się dwukrotnie do posłów o pilne założenie masek.

Reklama

Zdjęcie Poseł Konfederacji Grzegorz Braun na sali obrad Sejmu w Warszawie /Wojciech Olkuśnik /PAP

Na początku wtorkowych obrad wicemarszałek Terlecki zwrócił się dwukrotnie do posłów, którzy nie mieli masek, o pilne ich założenie, a do jednego z nich o to, by nie podchodził do pracowników Sejmu bez maseczki. Na sali widoczny był bez zakrytego nosa i ust poseł Grzegorz Braun.

Reklama

Szef koła Konfederacji, poseł Jakub Kulesza, powiedział, że ciężko odróżnić, kiedy marszałek Terlecki mówi oficjalnie, "a kiedy zapomina wyłączyć mikrofon". - Słyszałem tam jakieś słowa o jakichś pajacach. Wydaje mi się, że nie przystają takie rozmowy marszałkowi Sejmu - ocenił Kulesza.

Na pytanie, komu konkretnie Ryszard Terlecki zwracał uwagę, poseł Konfederacji odparł, że nie wie. - Nie raz widziałem posłów PO, Lewicy czy PiS bez maseczek. Nie wiem, czy im zwracał uwagę, czy nie - podkreślił Kulesza.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 919 18 1655 48 2812 68 325 18 2110 29 397 8 1892 18 551 13 1290 25 3572 47 1181 51 349 5 786 34 989 46 728 9 1010 24

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dr Bodnar o przyjmowaniu pacjentów bez maseczki: Nie byłbym w stanie pracować zakneblowany Polsat News