W większości przychodni podstawowej opieki zdrowotnej należących do Porozumienia Zielonogórskiego szczepienia grupy najstarszych pacjentów rozpoczną się we wtorek, nie w poniedziałek. Takie są najnowsze informacje od zarządu Porozumienia Zielonogórskiego. Ma to wynikać z logistyki.

Szczepionki mają dotrzeć do punktów szczepień w poniedziałek, ale nie jest znana dokładna pora ich dostawy.

"Tylko nieliczne podmioty, zrzeszone w Porozumieniu Zielonogórskim, zdecydowały się na uwzględnienie poniedziałku w grafikach szczepień i to w godzinach popołudniowych" - powiedział wiceprezes zarządu PZ Wojciech Pacholicki, cytowany w komunikacie. Pacholicki wyjaśnił, że decyzja wynika z tego, iż placówki nie chcą ryzykować sytuacji, w której umówionych pacjentów trzeba byłoby przesuwać na inne godziny.

"Nie znamy pory dostarczenia szczepionek do naszych punktów. Są ich tysiące w całej Polsce, więc trudno zakładać, że do wszystkich szczepionki dotrą z samego rana. Układając grafiki, musieliśmy brać pod uwagę, że przynajmniej część przychodni będzie dysponowała szczepionką w późniejszych godzinach w ciągu dnia. Bezpieczniej było ustawić harmonogram szczepień od wtorku" - podkreślił Pacholicki.

Szczepienia od wtorku do czwartku

W informacji przesłanej przez PZ podkreślono, że szczepionka na COVID-19 firm Pfizer/BioNTech musi być przechowywana w temperaturze -80ºC, a w temperaturze 2-8ºC można ją przechowywać do pięciu dni, a dokładnie 120 godzin. "Do punktów szczepień dostarczany jest po wyjęciu z niskiej temperatury. Pora wyjęcia z zamrażarki jest oznaczona co do minuty. Szczepienie z poniedziałkowej dostawy musi się więc zakończyć najpóźniej w piątek" - czytamy.

"Z informacji od naszych członków z całej Polski wynika, że większość przychodni POZ będzie szczepić od wtorku do czwartku. Przy tak ustawionym grafiku nie ma ryzyka, że szczepionka dotrze później niż umówiliśmy pierwszych pacjentów, ani że przekroczymy termin jej przydatności. Jednocześnie trzy dni w tygodniu absolutnie wystarczą na realizację szczepień, skoro mamy dostawać w tym czasie tylko 30 dawek" - tłumaczy cytowany w komunikacie Pacholicki.

W piątek rozpoczęły się zapisy na szczepienie dla osób 70 plus, od tygodnia zapisują się seniorzy powyżej 80 lat. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia tych grup. W sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził nadzieję, że szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów ruszą w poniedziałek bez przeszkód. Zapewnił jednocześnie, że wszyscy chętni seniorzy zostaną zaszczepieni.

Szczepienia w Polsce

Polska realizuje Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 w ramach struktur Unii Europejskiej. W imieniu państw członkowskich zakupy szczepionek od firm farmaceutycznych dokonuje Komisja Europejska, rozdzielając je między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich liczby ludności. W połowie stycznia amerykański koncern Pfizer poinformował o przejściowym zmniejszeniu dostaw szczepionki konsorcjum BionTech/Pfizer, wynikającym z konieczności dostosowania linii technologicznych do zwiększonej produkcji preparatu. Ma ono pozwolić na znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie w drugim kwartale.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ubiegłego roku. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19, a od 22 stycznia mogą to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.