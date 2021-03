- Nasze prognozy wskazują na to, że ten tydzień będzie z wysokimi liczbami. Ale może nie to jest najważniejsze i aż tak bardzo mnie nie niepokoi. Niepokoi mnie liczba pacjentów, którzy trafiają codziennie do polskich szpitali - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie Waldemar Kraska /Mateusz Grochocki/East News /East News

W poniedziałek resort zdrowia przekazał, że zajętych jest 24 637 łóżek dla pacjentów z COVID-19, a 2421 osób przebywa pod respiratorami. W ciągu doby liczba pacjentów w szpitalach wzrosła o 1054 osoby.

- Nasze prognozy wskazują na to, że ten tydzień będzie z wysokimi liczbami. Ale może nie to jest najważniejsze i aż tak bardzo mnie nie niepokoi. Niepokoi mnie liczba pacjentów, którzy trafiają codziennie do polskich szpitali. Odnotowaliśmy ostatniej doby ponad tysiąc więcej zajętych łóżek przeznaczonych dla chorych z COVID-19 - powiedział we wtorek w Radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Pełne dane o nowych zakażeniach koronawirusem poznamy o 10:30.

Coraz więcej chorych w szpitalach

W niedzielę ministerstwo informowało, że hospitalizowanych jest 23 583 chorych z COVID-19, w sobotę, że 23 293, a w piątek, że 22 567 osób. Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2360 osób w niedzielę, 2315 w sobotę i 2245 chorych w piątek.

Tydzień temu, 15 marca, w szpitalach przebywało 20 249 pacjentów z COVID-19, z czego 2084 pod respiratorem.

