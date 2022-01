1 010 761 - tyle osób, jak podaje Ministerstwo Zdrowia , jest dziś objętych kwarantanną. W izolację z dnia na dzień trafiają dziesiątki tysięcy ludzi. Od środy do czwartku liczba ta wzrosła o 101 tysięcy. Odnotowano też najwyższą do tej pory dzienną liczbę nowych zakażeń SARS-CoV-2 - 57 659. Zmarły kolejne 262 osoby.

Kwarantanna. Liczby będą jeszcze wyższe

- Milion osób w kwarantannie to liczba bardzo duża, a należy się spodziewać jeszcze większych. Tak potężne liczby osób w izolacji to techniczny lockdown. Niewprowadzony przepisem, a spowodowany rozwojem pandemii, ale efekt jest taki sam - część pracowników nie pracuje, bo jest w izolacji, część pracuje, ale zdalnie - komentuje prof. Andrzej Fal.

Zdalnie działają obecnie w Polsce też uczniowie - od czwartku część dzieci i nastolatków uczy się w ten sposób. Przed komputerami zasiedli uczniowie klas V-VIII i szkół średnich.

Jak wskazuje prof. Fal, wiele krajów na świecie zmaga się z problemem "technicznego lockdownu", dlatego część z nich skraca okres kwarantanny. Tak zrobiła także Polska - od wtorku 25 stycznia czas izolacji wynosi siedem, a nie jak wcześniej 10 dni.

- Wydaje się to dziś dopuszczalne ze względu na specyfikę Omikronu, który jest bardziej zakaźny niż wcześniejsze warianty SARS-CoV-2, ale szybciej spada jego ilość w organizmie - w wydzielinie z nosa, śluzie, plwocinie, zatem człowiek szybciej przestaje zakażać - dodaje prof. Fal.

Omikron w natarciu

Tymczasem piąta fala przybiera na sile.

- W krajach Europy zachodniej obserwujemy, że fala wywołana wariantem Omikron opada. My przewidujemy, że w połowie lutego będzie u nas szczyt piątej fali - powiedział w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Według najnowszych prognoz krótkoterminowych grupy MOCOS (MOdeling COronavirus Spread) najwięcej zakażeń będziemy notować 10-12 lutego. Naukowcy spodziewają się wówczas nawet 161 tys. nowych przypadków na dobę. To górna granica, średnia z modelowań wynosi 121 tys.

Dziś mamy ponad milion osób w kwarantannie przy potwierdzonych 57 659 nowych zakażeniach i 179 498 wykonanych testach.

Zatem - co logiczne - wraz z rosnącą liczbą nowych potwierdzonych zakażeń rosnąć będzie liczba ludzi w izolacji.

- Każdego dnia bijemy swój własny, smutny rekord. Przekraczamy granice, które jeszcze parę miesięcy temu były w ogóle nie do wyobrażenia. Niewątpliwie od liczby dziennych zakażeń będzie zależała liczba poddanych kwarantannie. Będzie zależała również od liczby testów. Dzisiaj notujemy 50-60 tys. zakażeń na dobę, ale gdybyśmy więcej testowali, to ta liczba byłaby wyższa - komentuje prof. Fal.

Testy na SARS-CoV-2. "Musimy testować jak najwięcej osób"

Testów - jak zapowiada resort zdrowia - ma być więcej.

- Zwiększamy liczbę punktów testowania, wydłużamy ich godziny pracy. Wprowadzamy także testowanie w aptekach, gdzie stawiamy na testy antygenowe, które są szybkie i łatwiejsze do wykonania. Wprowadzimy też możliwość wykonywania testów antygenowych, na które nie potrzeba skierowania, w punktach, gdzie pobierane są wymazy na testy PCR - wyliczał w rozmowie z Interią Waldemar Kraska. - Musimy testować jak najwięcej osób - podkreślał.

Od czwartku można darmowe testy antygenowe, które wykona farmaceuta, można zrobić także w aptekach. Miało być we wszystkich, ale w dniu rozpoczęcia programu przed południem informowano o 105 punktach, które przystąpiły do akcji. Do ponad 70 z nich wysłano testy. W Polsce jest około 13 tys. aptek w Polsce.

Tymczasem Polacy masowo wykupują testy antygenowe, by zrobić je samemu w domu. - Zgodnie z aktualnymi danymi, w pierwszych trzech tygodniach stycznia w aptekach sprzedano blisko 1,5 mln testów antygenowych. Z końcem miesiąca padnie nowy rekord - mówiła Interii Katarzyna Gancarz z Naczelnej Izby Aptekarskiej.

A przed punktami wymazowymi ustawiają się kolejki, w niektórych miejscach naprawdę długie.

