Dokłada liczba iniekcji wykonanych przeciw COVID-19 wynosi 35 189 762. Dawki podano 18,8 mln kobiet i 16,3 mln mężczyzn.

Szczepionki przyjęło do tej pory 1,2 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Osobom pełnoletnim do 60. roku życia podano 20,7 mln szczepionek. Natomiast u osób w wieku 61-70 lat wykonano 7,1 mln szczepień, a powyżej 70 lat - 6,2 mln.



W pełni zaszczepionych jest 18 003 250 osób. Dzienna liczba szczepień w czwartek wyniosła 58 728. Najwięcej iniekcji wykonano do tej pory 3 czerwca tego roku. Podano wtedy 652 169 dawek.



Do Polski dostarczono od początku trwania akcji szczepień, czyli od 27 grudnia 2020 roku, 46 170 230 dawek, a do punktów szczepień - 36 563 265.



14 261 niepożądanych odczynów poszczepiennych

Zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 261 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.



Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował o szczepienie dzieci przeciwko COVID-19. W piśmie do rodziców i uczniów włodarz miasta podkreślił, że ważne, aby młodzi ludzie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego uzyskali odporność.



Z kolei w Augustowie, na głównym rynku miasta uznawanego za letnią stolicę województwa podlaskiego, do 31 sierpnia będzie działał kontenerowy punkt szczepień przeciw COVID-19. Władze miasta i województwa liczą, że będą z niego korzystać mieszkańcy i turyści.



Punkt czynny będzie codziennie w godz. 9.00-12.00 lub 16.00-19.00. Można tam przyjąć jednodawkową szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson lub dwudawkowe preparaty Pfizera lub AstryZeneki.