Premier Mateusz Morawiecki wysłał kilka dni temu list do szefowej duńskiego z rządu z propozycją odkupienia niewykorzystanych szczepionek. Oficjalnej odpowiedzi jeszcze nie ma, ale portal polsatnews.pl poznał stanowisko władz Danii w tej sprawie. "Duński rząd rozważa kilka możliwości, takich jak darowizny, wymiana, sprzedaż i pożyczki szczepionek" - wyjaśniono.

Reklama

Zdjęcie Dotychczas w Polsce wykonano ponad 13 mln szczepień / Piotr Polak /PAP

Szef polskiego rządu w liście do premier Królestwa Danii Mette Frederiksen zadeklarował, że Polska jest gotowa odkupić szczepionki, z których zrezygnowała w ostatnich tygodniach Dania - chodzi o preparaty firm AstraZeneca i Johnson&Johnson.

Reklama

Z ustaleń dziennikarzy polsatnews.pl wynika, że oficjalna odpowiedź na list premiera Morawieckiego jeszcze nie nadeszła, jednak portal poznał stanowisko duńskiego rządu w tej sprawie.



"Rząd Danii zastanawia się obecnie, co zrobić ze szczepionkami firm Johnson&Johnson i Astra Zeneca" - wyjaśniają przedstawiciele duńskiego ministerstwa zdrowia, zaznaczając przy tym, że "do walki z pandemią należy stosować wszystkie szczepionki i dotyczy to również duńskich nadmiarowych szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson".



"Duński rząd rozważa kilka możliwości, takich jak darowizny, wymiana, sprzedaż i pożyczki szczepionek" - dodano.



Więcej na ten temat można przeczytać na polsatnews.pl.