Polski Fundusz Rozwoju sfinansuje produkcję w Polsce szczepionki przeciwko COVID-19 - poinformowano podczas środowej konferencji prasowej.

Zdjęcie PFR sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę Mabion /JUSTIN TALLIS /AFP

- Podpisaliśmy dziś z Mabion porozumienie, na mocy którego polska spółka biotechnologiczna może pozyskać do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych - niezbędnych do seryjnego wytwarzania szczepionek amerykańskiej firmy Novavax przeciwko COVID-19 - przekazał podczas konferencji prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

- Na podstawie umowy ramowej między Novavax i Mabion w pierwszej połowie tego roku spółka dokona transferu technologii do swojego zakładu, a następnie wyprodukuje serie techniczne substancji czynnej będącej głównym składnikiem szczepionki przeciwko COVID-19 - informował Borys.



- Po pozytywnym zakończeniu testów i uzyskaniu przez Novavax zezwoleń na dopuszczenie szczepionki do obrotu, Mabion będzie w stanie dostarczyć szczepionki w ciągu kilku dni i rozpocząć produkcję w skali komercyjnej - przekazano.





- Inwestycja jest dla nas szczególnie ważna, bo wpisuje się w walkę z COVID-19. Produkcja szczepionki w Polsce może zwiększyć pewność dostaw na rynek Polski, a zmagają się z tym wszystkie kraje Unii Europejskiej - mówił.

Maciej Wieczorek z Mabion przyznał, że rozmowy z Novavax rozpoczęły się kilka miesięcy temu. - Rozumiemy, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa. Mamy nadzieję, że to jest pierwszy krok do zbudowania znaczących mocy wytwórczych szczepionek w Polsce - powiedział.



Wcześniej o planach FPR Borys informował na Twitterze.

"@Grupa_PFR sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na #COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw #COVID19" - napisał

"Dziś wszystkie państwa walczą nie tylko z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także z brakami szczepionek. Zapotrzebowanie jest ogromne, a podaż ograniczona. Jest tylko kilka firm na świecie, które dysponują technologią oraz zapleczem produkcyjnym, by wytwarzać szczepionki. (...) Dlatego podjęliśmy starania, by uniezależnić się od zagranicznych dostawców i unijnych procedur, które okazały się mniej skuteczne, niż nasze polskie rozwiązania. Dzięki wsparciu finansowemu z PFR polska firma Mabion zyska możliwość produkcji szczepionki przeciw COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Novavax. Już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Podpisane przez Zarząd spółki Mabion i Polski Fundusz Rozwoju porozumienie dotyczy potencjalnej inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł. Celem transakcji jest rozbudowa mocy produkcyjnych Spółki w związku ze współpracą Mabion z amerykańską firmą Novavax i potencjalną produkcją szczepionki przeciw COVID-19 będącej w trakcie rejestracji, w skali komercyjnej.

Warunkiem uzyskania finansowania dłużnego w wysokości do 30 mln zł jest m.in. podpisanie przez Mabion z Novavax umowy na komercyjną produkcję kandydata na szczepionkę: NVX-CoV2373.

Mabion zawarł z Novavax umowę ramową 3 marca 2021 roku. Na jej podstawie w pierwszej połowie tego roku Spółka dokona transferu technologii do swojego zakładu, a następnie wyprodukuje serie techniczne substancji czynnej będącej głównym składnikiem szczepionki. Po pozytywnym zakończeniu testów i uzyskaniu przez Novavax zezwoleń na dopuszczenie do obrotu NVX-CoV2373, Mabion i Novavax podejmą rozmowy w sprawie umów i potencjalnych zamówień na produkcję w skali komercyjnej.







