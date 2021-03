Polska 2050 przedstawiła plan walki z trzecią falą pandemii

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, uzupełnienie braków kadrowych studentami medycyny i służbami mundurowymi, współdziałanie państwa z samorządami - takie propozycje znalazły się w przedstawionym przez Polskę 2050 planie walki z trzecią falą pandemii COVID-19.

Reklama

Zdjęcie Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia /Piotr Molecki /East News

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Sejmie podkreślił, że "z pandemią COVID-19 trzeba było zarządzać stanowczo, przejrzyście, zgodnie z prawem od początku". "Wprowadzone przez premiera obostrzenia to zawsze będzie o tydzień, rok za późno" - dodał.

"Z mapy Polski zniknęło miasto"

Reklama

Zdaniem Hołowni, Polska znajduje się dzisiaj "w tragicznej sytuacji". - Niedawno przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy zgonów z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV2 - dodał. Lider ruchu porównał łączną liczbę zgonów od początku epidemii do zniknięcia miasta z 50 tys. mieszkańców. - Z mapy Polski zniknęły miasta typu Wejherowo, Ostrołęka, Zawiercie - mówił.

Politycy ruchu Polska 2050 przedstawili plan walki z trzecią falą pandemii. Wśród rozwiązań lider ruchu wskazał m.in. "jak najszybsze wprowadzenie stanu klęski żywiołowej". - Da to ramy prawne do nakładania obostrzeń, które dzisiaj nakładane są w sposób nielegalny na konferencjach prasowych. To musi stać się jak najszybciej - stwierdził. Według niego, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoliłoby przedsiębiorcom na szybsze uzyskiwanie odszkodowań.

Hołownia zwracał uwagę na potrzebę bardziej stanowczego stanowiska rządu i Episkopatu ws. kościołów.

Centrum zarządzania kryzysowego

- Potrzeba bronić życia Polaków także w kościołach, nie tylko w sklepach.(...) Potrzebne jest stanowcze stanowisko rządu w tej sprawie i apel Episkopatu do ludzi, aby pozostali w domach i korzystali z transmisji nabożeństw - mówił Hołownia.

Ładowanie...

Z kolei lekarz UCK WUM prof. Urszula Demkow podkreśliła, że "brakuje koordynacji na szczeblu centralnym w walce z pandemią". - Apelujemy o utworzenie ogólnokrajowego centrum zarządzania kryzysowego i mianowanie krajowego koordynatora ratownictwa medycznego - oświadczyła.

Demkow zaapelowała także o to, "żeby nie zabierać możliwości leczenia dla chorujących na inne choroby niż COVID-19". - Miejsc dla chorych na COVID-19 należy szukać w szpitalach tymczasowych - dodała.

Medyczne statystyki

Prof. Urszula Demkow dniosła się również do problemu braku personelu medycznego do walki z epidemią. - Należy szukać zasobów kadrowych wśród stażystów lub studentów ostatnich lat studiów medycznych - oceniła. Według niej "wśród służb mundurowych należy szukać zasobów kadrowych i sprzętowych".

Posłanka ruchu Paulina Hennig-Kloska wskazywała na potrzebę współdziałania państwa z samorządem. - Samorządy muszą być z wyprzedzeniem informowane o działaniach podejmowanych przez rząd. Powinny otrzymywać pełną informację o osobach przebywających na kwarantannie lub w izolacji. Powinny mieć też listę ekspertów w zakresie pandemii, aby móc konsultować swoje działania - mówiła.

- Nie ma niczego ważniejszego niż uratowanie choćby jednego ludzkiego życia. Ten człowiek, którego dzisiaj uratujemy jest dla kogoś innego całym światem.(...) Nie ma zimnych medycznych statystyk, są ludzie. I brońmy ich za pomocą tego, co możemy dzisiaj zrobić - zaapelował Hołownia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "SuperTemat": Pandemia nie zahamowała wzrostu cen mieszkań Superstacja