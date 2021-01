Polityk Porozumienia zaszczepiona. Partia chce wyjaśnień

Prezes Jarosław Gowin zwrócił się do Teresy Bogackiej z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie sprawy jej szczepienia. Jeśli te wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące sprawa może trafić do sądu koleżeńskiego Porozumienia - poinformował Jan Strzeżek, zastępca rzecznika Porozumienia.

Teresa Bogacka jest szefową lubelskich struktur Porozumienia Jarosława Gowina i pełni funkcję kanclerz w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.



O sprawie szczepień w WSEiI w Lublinie informowała w tym tygodniu posłanka KO Marta Wcisło.



Bogacka potwierdziła w rozmowie z portalem Onet.pl, że została zaszczepiona tydzień temu. Poinformowała ponadto, że uczelnia zgłosiła 257 studentów z 1905, którzy studiują na kierunku pielęgniarstwo oraz 16 pracowników i współpracowników związanych ściśle z kierunkiem pielęgniarstwo. - Studenci kierunku pielęgniarstwo oraz wykładowcy prowadzący zajęcia na tym kierunku, a także pracownicy administracyjni i techniczni mający ścisły związek z kształceniem na tym kierunku, mogli być zgłaszani do grupy "zero" - tłumaczyła w rozmowie z portalem Bogacka.



Sprawa może trafić do sądu koleżeńskiego

Zastępca rzecznika Porozumienia, warszawski radny Jan Strzeżek poinformował, że prezes ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin zwrócił się do Bogackiej z prośbą o wyjaśnienie.



- Prezes Jarosław Gowin zwrócił się do pani Teresy Bogackiej z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy, jeśli te wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące sprawa może trafić do sądu koleżeńskiego Porozumienia - powiedział zastępca rzecznika Porozumienia.



Z kolei posłanka KO Marta Wcisło podczas konferencji prasowej poinformowała, że zawiadomiła w tej sprawie wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę.



- Ja o tym fakcie poinformowałam wojewodę, na wniosek i na prośbę pozostałej części społeczności tej uczelni, która, myślę, że też chciałby być zaszczepiona, jak wiele innych osób w naszym kraju - mówiła Wcisło na konferencji prasowej.



Będzie kontrola NFZ

Posłanka KO poinformowała, że skieruje do prezesa partii Porozumienie Jarosława Gowina pismo z prośbą, aby podjął stosowne działania. Wcisło powiedziała, że w sprawie szczepień w WSEiI ma zostać przeprowadzona kontrola NFZ, po otrzymaniu jej wyników posłanka będzie podejmowała dalsze kroki, że jeżeli będą ku temu przesłanki.



Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ubiegłego roku. Obecnie szczepiony jest personel medyczny, w tym m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Od 15 stycznia na zastrzyki przeciw COVID-19 rejestrują się seniorzy powyżej 80 lat. W piątek ruszy rejestracja osób powyżej 70 lat. Szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70 lat ma rozpoczęły się 25 stycznia.

