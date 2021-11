W ramach kampanii profrekwencyjnej rząd uruchomił konkursy z nagrodami finansowymi, by zachęcać gminy do mobilizacji mieszkańców do szczepienia się przeciw COVID-19.

Konkurs na "najbardziej odporną gminę" obejmował kilka kategorii - ogólnokrajową oraz te z uwzględnieniem liczby mieszkańców - odpowiednio do 30 tys., od 30 do 100 tys. i powyżej 100 tys.

Rankingi zwycięzców zostały opublikowane na rządowej stronie internetowej. Zgodnie z regulaminem wniosek o odbiór nagrody muszą złożyć do 17 listopada.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach

W kategorii ogólnopolskiej nagroda przysługuje gminie Podkowa Leśna w woj. mazowieckim, gdzie w pełni zaszczepiło się 70,24 proc. mieszkańców.

W kategorii duże gminy (powyżej 100 tys. mieszkańców) najlepiej wypadła Warszawa, gdzie zaszczepiło się 68,79 proc.

W kategorii średnie gminy (od 30 do 100 tys. mieszkańców) najwyżej uplasowały się gminy: Piaseczno na Mazowszu 65,16 proc. zaszczepionych, Luboń w Wielkopolsce 63,61 proc. i Pruszków w woj. mazowieckim 63,16 proc. zaszczepionych mieszkańców.

W kategorii małe gminy do nagrody uprawnionych jest ponad 40 gmin, na czele których oprócz mazowieckiej Podkowy Leśnej są także: Wronki w Wielkopolsce, gdzie zaszczepiło się 70,16 proc. mieszkańców oraz Ustronie Morskie w woj. zachodniopomorskim, gdzie zaszczepiło się 69,95 proc. mieszkańców.

