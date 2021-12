- Gdybym mogła cofnąć czas, to bym się zaszczepiła. Teraz, kiedy tylko będę mogła, czyli po upływie miesiąca, na pewno zaszczepię się, bo nie chcę drugi raz tego przechodzić i wywoływać cierpienia mojej rodziny. Widzę, jak mój 8-letni syn wciąż przeżywa to, że mogłam umrzeć - powiedziała mediom 39-letnia pacjentka, która w czwartek odebrała z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi swoją córeczkę. Jako wcześniak Oliwka spędziła w Klinice Neonatologii 37 dni.

"Myślałam, że ta choroba mnie nie spotka"

Pani Agnieszka (pacjentka nie chce upubliczniać swojego nazwiska) od lekarki prowadzącej jej ciążę wiedziała, że będzie mogła zaszczepić się po I trymestrze, jednak ostatecznie nie zrobiła tego. - Tak naprawdę myślałam, że ta choroba mnie nie spotka, że to mnie nie dotyczy, a jeśli nawet, to przejdę to łagodnie" - przyznała.

Tymczasem gdy była w 33. tygodniu ciąży okazało się, że oboje z mężem są zakażeni Sars-CoV-2. Mąż - po dwóch dawkach szczepionki - przechodził infekcję łagodnie, natomiast u pani Agnieszki oprócz typowych dla COVID-19 objawów wystąpiło silne krwawienie i ból brzucha. Okazało się, że doszło u niej do odklejenia łożyska i by ratować dziecko, pilnie trzeba było wykonać cesarskie cięcie.

Koronawirus a ciąża. 10 dni pod respiratorem

- Choroba dalej się rozwijała - zajęte zostało jedno płuco, potem następne. Na 10 dni trafiłam pod respirator. Jest ogromnym cudem, że żyję. Żałuję, że nie zaszczepiłam się, nie dałam sobie szansy. Jestem ogromnie wdzięczna lekarzom i pielęgniarkom, bo tak naprawdę ja też narażałam ich życie i dzięki nim żyję - zaznaczyła pacjentka.

Mąż pacjentki podkreślił, że dzięki zaszczepieniu, mimo zakażenia był w stanie zająć się ich 8-letnim starszym synem. - Ciężko było wytłumaczyć mu, dlaczego mama jest nieobecna przez 30 dni. A ja po piątym dniu pobytu żony w szpitalu usłyszałem od lekarza, że jej stan jest taki, iż muszę być przygotowany na najgorsze - dodał.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Pani Agnieszka pokazała zdjęcie córki / PAP





Pani Agnieszka przyznała też, jak wielkim cierpieniem było dla niej to, że swoją nowo narodzoną córeczkę zobaczyła dopiero po 30 dniach. - Dla matki to niewyobrażalne - mówiła.

Ciążą a szczepienie. Kolejna osoba na intensywnej terapii

Jak wyjaśnił kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ICZMP dr Bogusław Sobolewski zagrożeniem dla życia pacjentki była jednoczesna infekcja COVID-19 i stan położniczy wymagający natychmiastowego działania.

- Na szczęście udało się doprowadzić do tego, że chora przeżyła. Mam nadzieję, że kolejne pacjentki, które do nas trafią - a na pewno trafią, bo już teraz mamy na intensywnej terapii kolejną panią z COVID-19, będą miały tyle szczęścia co pani Agnieszka - podkreślił.

W opinii dr Sobolewskiego nieszczepienie się kobiet w ciąży to prawdziwy dramat. - Stajemy przed dylematem, kto ma przeżyć - pacjentka czy jej dziecko. Położnicy muszą podejmować trudną decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia. To kiedyś może się nie udać, dlatego apeluję do wszystkich kobiet w ciąży, by się szczepiły - zaznaczył.

Urodzona w 33. tygodniu ciąży Oliwka była pierwszym w historii Kliniki Neonatologii ICZMP wcześniakiem zakażonym Sars-CoV-2.

- Dziewczynka jest obecnie w 37. dobie zżycia. Mamy nadzieję, że nie wystąpią u niej powikłania spowodowane wcześniactwem i COVID-19. Sytuacje utrudniał fakt, że przez dłuższy okres nie mogliśmy kontaktować się z jej rodzicami. Oliwka przez dwa dni podłączona była do respiratora, przez 10 korzystała z nieinwazyjnego wsparcia oddechowego, potem oddychała już samodzielnie. Jesteśmy przekonani, że objawy COVID-19 nałożyły się u niej na powikłania wcześniactwa - podkreślił neonatolog dr Tomasz Talar.