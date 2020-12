- Cały czas rośnie liczba chętnych do zaszczepienia wśród medyków - powiedział w programie "Graffiti" na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. Skomentował także nową dostawię 300 tys. szczepionek przeciw COVID-19 do Polski.

Zdjęcie Piotr Müller /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

W poniedziałek, przed godz. 8 nad ranem, do Polski dotarło około 300 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19.



- Pozwoli to kontynuować szczepienia medyków i osób zatrudnionych w służbie zdrowia - ocenił Piotr Müller.



Rzecznik rządu był pytany przez prowadzącego program Marcina Fijołka, czy jest to ostatni transport szczepionki w tym roku.

- Jeżeli dostawca zrealizowałby wcześniej dostawy, to jesteśmy gotowi przyjąć większe liczby szczepionki, ale faktycznie jest to transport, który realizuje zapewnienia tegoroczne. Reszta szczepionek ma zostać przekazana w przyszłym roku - powiedział Müller.

Jak przekazał rzecznik rządu, "cały czas rośnie liczba chętnych do zaszczepienia" wśród medyków. - Zawsze może być lepiej, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby tych szczepień było więcej - dodał.

- Natomiast na tym etapie jest to wynik zadowalający - dodał.

- Liczymy, że po nowym roku, kiedy minie okres świąteczny, ta liczba się zwiększy - stwierdził. - Każda dodatkowo zaszczepiona osoba to jest zmniejszenie ryzyka - przypomniał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolejna partia szczepionek na COVID-19 dotarła do Polski. Co dalej? W programie "Graffiti" wyjaśniał rzecznik rządu Polsat News

Zapisy od 15 stycznia

Rzecznik rządu zapowiedział, że przed końcem szczepień grupy zero rozpoczną się szczepienia grupy pierwszej.

- 15 stycznia maja ruszyć zapisy do kolejnej fazy szczepień - przekazał.

- Jeszcze przed zakończeniem szczepień w grupie zero, będziemy rozpoczynać szczepienia w grupie pierwszej - wyjaśnił.

Pytany, jak pokonać opór części Polaków przed szczepieniami, Piotr Müller przypomniał, że rząd rozpoczął już kampanię informacyjną. - Najlepsze co można zrobić, to dawać przykład. Wczorajsze szczepienia medyków są najlepszym przykładem - powiedział.

- Oprócz tego należy wyjaśniać wszelkie wątpliwości, bo wokół szczepień narastają wątpliwości, które nie są zgodne z rzeczywistością. Uruchomiliśmy specjalny serwis poświęcony szczepieniom. Zachęcam, żeby tam zaglądać i czytać zamieszczone tam informacje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak pokonać opór części Polaków przed szczepieniami? Rzecznik rządu wyjaśnia Polsat News

Kiedy zaszczepi się premier?

Pytany o to, kiedy zaszczepi się premier Mateusz Morawiecki, rzecznik rządu stwierdził, że nastąpi to "w pierwszym możliwym terminie dla swojej grupy". - Są zasady, które przyjęliśmy, czyli kolejność ryzyka. To ryzyko siłą rzeczy jest większe w grupie medyków, czy wśród seniorów, dlatego taką strategię przyjęliśmy - wyjaśnił.

- Nie mam wątpliwości, że jeszcze w tym tygodniu szczepienia otrzymają również lekarze, którzy są politykami. To będzie również dobry przykład dla Polaków - powiedział.



Według niego dobrym pomysłem jest to, aby politycy zaszczepili się wspólnie, ponad podziałami, na oczach Polaków. - Gdy chodzi o zdrowie i ludzkie życie, nie powinno być barw partyjnych. Każda inicjatywa, która niweluje te podziału w zakresie szczepień, jest dobra - stwierdził.

Rzecznik rządu został również zapytany o profity dla osób zaszczepionych. - Ten temat budzi duże wątpliwości natury systemowej i prawnej. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tym zakresie. Jest duża dyskusją w Unii Europejskiej na ten temat - powiedział.

- Największą wartością szczepień jest to, że nie zachorujemy i nie zarazimy swoich bliskich - dodał.

Zakaz przemieszczania się w sylwestra

Piotr Müller odniósł się również do zakazu przemieszczania się w Sylwestra. Zgodnie z rozporządzeniem rządu od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapewnił, że rząd nie wprowadza w sylwestra godziny policyjnej.

Rzecznik rządu podkreślił, że w sylwestrową noc "nie ma i nie było wprowadzonej godziny policyjnej". - Mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami, w tym wypadku zawodowymi, czy innymi ważnymi celami (...) To nie jest godzina policyjna. Te przepisy, które aktualnie są w rozporządzeniu, one pozostaną - powiedział Müller.

Dopytywany, czy policja będzie mogła nakładać mandaty za przemieszczanie się w noc sylwestrową odpowiedział, że "od wielu tygodni obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia zgromadzeń". Jego zdaniem jeśli ktoś przemieszcza się między godz. 19 a 6 w sylwestra to raczej w większych grupach. - I chociażby nawet z tego tytułu, bez zakazu przemieszczania się, policja będzie egzekwować tego typu sankcje - wskazał polityk.

Jak dodał, w tej chwili rząd nie rozważa wprowadzenia stanu wyjątkowego. - Uważamy, że obecnie obowiązujące instrumenty wystarczą - stwierdził.

