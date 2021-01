Włodzimierz Czechowski to pierwszy zaszczepiony w Polsce senior. 88-letni kombatant przyjął swoją dawkę w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w poniedziałek po godz. 7. - Nie obawiałem się o siebie, obawiam się o seniorów. (…) Nie ma wymówek, wszyscy powinni się zaszczepić - mówił po szczepieniu.

Zdjęcie Szczepienie Włodzimierza Czechowskiego w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach / Andrzej Grygiel /PAP

Szczepienia przeciw COVID-19, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęły się w poniedziałek. Szef KPRM Michał Dworczyk informował w niedzielę, że będą realizowane w ponad pięciu tys. punktów w całym kraju.

Reklama

Po tzw. grupie zero, w której byli m.in. medycy, dawkę szczepionki otrzymają teraz seniorzy, na początek ci, którzy skończyli 70 lat.

W większości placówek w Polsce szczepienia wystartowały o godz. 8. W punkcie w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pierwszą dawkę podano po godz. 7.

"Nie ma wymówek"

Pierwszym zaszczepionym seniorem w Polsce jest 88-letni kombatant Włodzimierz Czechowski, w latach 2001-2005 poseł Samoobrony.

- Nie obawiałem się o siebie, obawiam się o seniorów i namawiam: jeśli nie mogą tu przyjść tak jak ja, to bardzo proszę skorzystać z transportu organizowanego przez miasta. Można poprosić też o szczepienie w domu. Nie ma wymówek, wszyscy powinni się zaszczepić - podkreślił Czechowski.

Szczepienie zniósł bardzo dobrze. Wychodząc, apelował do kombatantów, by jeszcze raz stanęli do walki, tym razem z niewidzialnym wrogiem.

W poniedziałek w MCK lekarze planują zaszczepić ponad 160 osób, wszystkie w wieku powyżej 80 lat.