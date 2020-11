Do pracy przy zakażonych zgłosił się wiosną, na ochotnika. Kilka tygodniu temu były szef GIS-u Marek Posobkiewicz sam trafił do szpitala. Jego stan był poważny - podano mu osocze, o które teraz apeluje do ozdrowieńców. W swoim pierwszym telewizyjnym wywiadzie po wyjściu ze szpitala opowiedział o walce z chorobą i o swojej muzycznej pasji. "Raport" w Polsat News od poniedziałku do piątku o 20:50.

Zdjęcie "Raport" w Polsat News codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 20:50 /Polsat News

Doktor Marek Posobkiewicz pokonał koronawirusa. Inspektor szpitala MSWiA jeszcze w październiku, ratując ludzi, powiedział: "Każdy z nas musi liczyć się z tym, że będzie różnie".

Reklama

W pierwszej rozmowie po wyjściu ze szpitala Posobkiewicz opowiedział o przebiegu jego choroby.

Jedno z jego wcieleń to Don Gisu, gdy będąc szefem sanepidu nieszablonowo - nagrywając klipy - zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, propagował szczepienia, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy. W programie przybliżona zostanie postać rozśpiewanego doktora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Raport" w Polsat News: Pierwszy wywiad Marka Posobkiewicza po wyjściu ze szpitala Polsat News