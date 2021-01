Pierwszy dzień zapisów na szczepienia dla seniorów. Są problemy z dodzwonieniem się

Rano rozpoczęły się kolejne zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19. Rejestrować mogą się osoby od 70. roku życia. - Chętnych jest tyle, że pojawiły się problemy z dodzwonieniem się - poinformował na konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Micha Dworczyk powiedział także, że już nie ma dużo wolnych terminów dla seniorów. - Jest tylko 150 tys. wolnych terminów. Wiele osób jest rozgoryczonych ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że te ograniczenia wynikają z problemów w dostawą szczepionki. Możemy jednak zapewnić, że każdy senior zostanie zaszczepiony - mówił Dworczyk.



Poinformował, że przez pierwsze trzy godziny zapisało się na szczepienia ponad 150 tys. osób z grupy seniorów powyżej 70 lat. - Zainteresowanie jest bardzo duże. Prosimy o cierpliwość i ponowienie prób zapisów - apelował.



Namawiał także seniorów, aby zapisywali się przez infolinię, sms, albo telefon do własnego poz. - Apelujemy, aby nie chodzić osobiście do przychodni w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem - mówił Dworczyk.



Do tej pory wykonano w Polsce 603 tys. 809 szczepień. Liczba dawek, które zostały dostarczone do punktów szczepień, to ponad 789 tys., a stany w magazynach stanowią niewiele powyżej 467 tys.



