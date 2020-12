Pierwsza osoba w Polsce zaszczepiona przeciw COVID-19

Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka ze szpitala MSWiA w Warszawie, została pierwszą osobą w Polsce zaszczepioną przeciw COVID-19. Eksperci przekonują, że masowe szczepienia mogą w końcu powstrzymać pandemię koronawirusa.

Do szczepienia doszło w niedzielę po godz. 8 rano. Pielęgniarka przyjęła szczepionkę Comirnaty, opracowaną przez amerykański Pfizer i niemiecki BioNTech. Alicję Jakubowską zaszczepił dr Artur Zaczyński - dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym.

- Są emocje - powiedziała Alicja Jakubowska i podziękowała dyrekcji za wytypowanie jej do pierwszego szczepienia w Polsce. - Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana. Dla mnie to też jest historyczny moment - stwierdziła.

- Jeśli chcemy zakończyć epidemię, to musimy się zaszczepić - podkreśliła.



Już po szczepieniu w obecności dziennikarzy i fotoreporterów powiedziała: - Nic nie bolało, czuję się bardzo dobrze.



Po Alicji Jakubowskiej szczepionkę otrzymał dyrektor szpitala MSWiA prof. Waldemar Wierzba. - Kompletnie nic nie poczułem, chyba z wrażenia - powiedział.

Po nim zaszczepieni zostali: dr Artur Zaczyński - dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy, ratownik medyczny Sławomir Butkiewicz, dr Agnieszka Szarowska i diagnostka laboratoryjna Angelika Aplas.

- Po prostu kamień z serca - powiedziała Aplas.

Szczepionki dotarły w piątek

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotowały całą wysyłkę do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczynają się pierwsze szczepienia.

Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie będą to seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele.

Pierwsza transza to 10 tys. dawek. Kolejny transport ma zawierać 300 tys. dawek. Do końca stycznia powinno dotrzeć do Polski 1,5 mln dawek.

Szczepionkę dopuściła do obrotu KE

Szczepionka jest rozprowadzana w UE pod marką Comirnaty, która stanowi połączenie terminów COVID-19 i mRNA oraz angielskich słów community (wspólnota) i immunity (odporność).

Komisja Europejska dopuściła szczepionkę do obrotu 21 grudnia, po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków.