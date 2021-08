Pierwsze w Polsce punkty szczepień w szkołach zaszczepią uczniów na warszawskiej Woli. Chętni, którzy zgłosili się do akcji organizowanej przez dzielnicę, będą mogli wybrać, czy zaszczepią się w piątek po południu, czy w sobotę rano (27 i 28 sierpnia).

Kiedy szczepienia?

Zapisy na szczepienia wśród uczniów wolskich szkół rozpoczęły się już w połowie lipca. Urząd dzielnicy Wola w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie zorganizował je w ramach akcji "Wolę się zaszczepić".

- Zależało nam na tym, by zachęcić do szczepień jak najwięcej uczniów i do minimum zmniejszyć prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wprowadzanie nauki zdalnej - powiedział cytowany w komunikacie burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. Liczba zgłoszeń pozwoli na przeprowadzenie akcji w dwóch placówkach. - Osoby, które zgłosiły chęć szczepienia będą mogły zaszczepić się w piątek (27 bm.) od 16 do 19 przy ulicy Obozowej 60, a w sobotę (28 bm.) pomiędzy 9 a 12 przy Chłodnej 36/46 - powiedział przewodniczący komisji Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Paweł Doczekalski.

Mobilne gabinety, w których uczniowie będą mogli się zaszczepić 27 sierpnia w "Norwidzie" i następnego dnia w Zespole Szkół nr 7 będą zabezpieczone przez wykwalifikowane zespoły medyczne, a szczepienia będą wykonywane produktem Pfizer/Biontech, czyli jedynym zatwierdzonym do podania młodzieży, która ukończyła 12 lat. - Młodzież w wieku 12-15 lat zapraszamy w towarzystwie rodziców, jednak 16-latkom i starszym wystarczy jedynie wypełniona deklaracja i pisemna zgoda rodzica, więc procedura jest maksymalnie uproszczona - zaznaczył Paweł Doczekalski.

Kto może się zaszczepić?

Jak przekazał dzielnicowy ratusz, "w tym tygodniu zastępca mazowieckiego kuratora oświaty wysłał list do dyrektorów szkół, w którym zwraca się do nich, by nawiązali współpracę z najbliższymi punktami szczepień. Wszystko po to, by już w pierwszym tygodniu września we wszystkich szkołach doszedł do skutku tzw. tydzień informacyjny, czyli lekcje wychowawcze i spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu września rozpocząć mają się przygotowania do szczepień, a same szczepienia w trzecim tygodniu".

Do dzielnicowych punktów szczepień zaprasza burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. - Wszystkich, uczniów, rodziców, ale także sąsiadów, którzy nie chcą czekać do końca września, kiedy to już czwarta fala wirusa może być w pełni, zapraszamy do naszych punktów - zachęca burmistrz.

Dodatkowo w sobotę 28 sierpnia na Woli będzie można się zaszczepić podczas pikniku "Pożegnanie Wakacji", który zorganizowany zostanie w godz. 12-18 w Parku Sowińskiego.