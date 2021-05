Rekomenduje się, aby maksymalna liczba pątników biorących udział w pielgrzymce, wynosiła 300 osób - czytamy w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.

Zdjęcie 365. Piesza Pielgrzymka z Łowicza dotarła na Jasną Górę

W wytycznych opublikowanych 14 maja przeczytamy, że w pielgrzymkach mogą brać udział osoby zdrowe, które nie wykazują objawów zakażenia koronawirusem oraz takie, które w okresie 10 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki nie mieszkały z osobą z izolacji i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. GIS nie rekomenduje przed pielgrzymką obowiązkowych testów dla uczestników.

Limit osób

W komunikacie podano również maksymalną liczbę osób, która może wziąć udział w pielgrzymce - 300. Do tego limitu nie są wliczane osoby zaszczepione.

Organizator pielgrzymki powinien zgłosić do właściwego urzędu wojewódzkiego informację o dacie, liczbie uczestników i o trasie pielgrzymki nie później niż na 30 dni przed planowanym wymarszem. GIS zaleca też, aby grupy pielgrzymów w miarę możliwości się nie mieszały.



Mówiąc o zakwaterowaniu, zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. "Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin" - podał GIS.



Zaznaczył również, że należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne uczestnikom pielgrzymki. "Pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego, np. chusteczek higienicznych, ręczników papierowych". Wspomniano także o wyłożonych jednorazowymi workami koszach na odpady.



Podczas pielgrzymki rekomendowane jest zachowanie dwumetrowego dystansu oraz dezynfekcja rąk i powierzchni.

Koronawirus na pielgrzymce

"W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub wezwać transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos" - czytamy w wytycznych GIS.

O przypadku należy poinformować też sanepid. Jeśli zostanie potwierdzone zakażenie, to wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.





Podczas mszy świętych przestrzegane powinny być obowiązujące limity w kościołach, a pątnicy powinni mieć zasłonięte usta i nos.

Apel episkopatu

Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwróciła się do organizatorów pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii.



"Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest możliwe pod warunkiem uczciwego przestrzegania procedur sanitarnych i funkcjonowania mobilnego, profesjonalnego personelu medycznego. W imię miłości bliźniego trzeba pamiętać o innych pątnikach i wielu ludziach goszczących pątników na trasie. Przestrzeganie uciążliwych przepisów i niewygody z tym związane są też pewną formą głębszej pokuty" - wskazano w komunikacie Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.



Wyrażono nadzieję, że tegoroczne pielgrzymowanie będzie dobrym przygotowaniem do zaplanowanej na wrzesień br. beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i s. franciszkanki Róży Czackiej z podwarszawskich Lasek.



Rada skierowała również słowa uznania i podziękowania do wszystkich służb zaangażowanych w organizację pielgrzymek, duszpasterzy i przewodników grup, ich współpracowników, wolontariuszy oraz goszczących pielgrzymów "za świadectwo dobroci i solidarnej służby".

