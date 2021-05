Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jednym z głównych tematów trwającego szczytu państw UE w Portugalii jest kwestia tzw. paszportów szczepionkowych. Zaznaczył, że niektóre państwa już je wprowadzają. - W Polsce jesteśmy u progu tej dyskusji - stwierdził.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w szczycie państw UE w Porto /Polsat News

W trakcie krótkiego spotkania z mediami premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że trwa dyskusja na temat "uwspólnotowienia" patentów szczepionkowych, tak, żeby preparaty mogły być produkowane przez różne fabryki na całym świecie. - To my podnieśliśmy temat patentów szczepionkowych - przypomniał szef polskiego rządu.

- W obliczu takich wyzwań, takiej choroby, jaką jest COVID-19, szczepionki powinny być dobrem wspólnym - ocenił. - My na pewno stoimy na takim stanowisku. Warto też zwrócić uwagę, że to rządy państw członkowskich i cała UE wyłożyły dużo środków na to, aby te szczepionki mogły w ogóle powstać. Więc tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów to kwestia, która powinna być szybko przedyskutowana i zrealizowana - dodał, podkreślając, że pomysł popiera np. prezydent Francji.

- Drugi temat, który jest tutaj często omawiany, nie na głównych sesjach, ale bardziej w kuluarach, to kwestia paszportów szczepionkowych. Można było zorientować się, że w kilku krajach, także naszego regionu, choćby na Węgrzech, ale również na Słowacji czy w Austrii, ten proces jest już dalej posunięty. Państwa coraz częściej myślą, żeby wprowadzić certyfikowanie, która da inne podejście do realizacji możliwości gospodarczych, społecznych - począwszy od wejścia do kina, a skończywszy na wejście do restauracji. W Polsce jesteśmy u progu tej dyskusji - stwierdził.



"Wielu premierów pyta o nasze rozwiązania"

Premier zaznaczył, że szczyt w Porto to szczyt społeczny. - Mogę z dumą powiedzieć, że wielu premierów pyta o nasze rozwiązania. Przedstawiamy nasze programy, jako fundament naszego modelu społecznego - solidarnego i sprawiedliwego. Oczywiście u źródeł tego wszystkiego stało uszczelnienie systemu finansów publicznych, ale później przesunęliśmy ogromną pulę środków na walkę z wykluczeniem, z ubóstwem, bezrobociem. Szeroko komentowany jest fakt, że Polska ma dziś najniższe bezrobocie w UE. Polska stara się wyeliminować różnice pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn. Płaca na tych samych stanowiskach powinna być identyczna - przekonywał.



- Rozmawialiśmy także o tworzeniu miejsc pracy po pandemii - relacjonował. - To jest tak bardzo mocno zależne również od Funduszu Odbudowy w Europie i krajowych programów odbudowy. Dlatego wszyscy tutaj gratulowali nam tego, że Sejm ostatnio przyjął regulacje dotyczące programu odbudowy - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, "czekamy na jego ostateczną ratyfikację w Polsce i w innych krajach". - Bo dzięki temu, te ogromne środki będziemy mogli użyć na wiele projektów - zaznaczył premier. Ale - jak podkreślił - "przede wszystkim za tymi projektami niech kryją się te dwie najważniejsze również społeczne kwestie, te dwa najważniejsze cele, czyli tworzenie nowych miejsc pracy i wynagrodzenia dla Polaków, wynagrodzenia pracowników".

10 proc. PKB na ratowanie miejsc pracy

Podczas panelu roboczego "zatrudnienie i praca" Morawiecki zauważył, że Covid-19 stworzył zupełnie nową sytuację. - Musieliśmy ochronić w krótkim czasie na tyle, na ile mogliśmy miejsca pracy. Stworzyliśmy specjalny pakiet pomocowy - mówił. Przyznał, że odbudowa miejsc pracy utraconych w wyniku pandemii byłaby o wiele trudniejsza niż ich utrzymanie. Dlatego opracowano pakiet pomocowy o wartości ok. 10 proc. PKB. Morawiecki zauważył także, że dialog z partnerami społecznymi był kluczowym, ważnym punktem w realizacji polityki pomocowej przeciwko Covid-19.



W dyskusji brał udział także Viktor Orban, który przypomniał, że premierem Węgier jest już 16 lat i przez ten czas udało się zejść ze stopą bezrobocia na Węgrzech z 12 do 3 proc. Podkreślił też, że drogą do pełnego zatrudnienia jest odpowiednie łączenie polityk społecznej i rodzinnej z odpowiednio dobranymi rozwiązaniami podatkowymi. Dodał też, że takie rozwiązanie jak w Polsce - zerowy PIT dla osób młodych do 26 r.ż. - jest tego typu podejściem. Dlatego Węgry będą starać się podobne wsparcie dla młodych wprowadzić u siebie. - To się sprawdziło w Polsce i mam nadzieję, że sprawdzi się też na Węgrzech - podkreślił.