Paszporty covidowe w Polsce? Minister zdrowia komentuje

- Nie przewidujemy wprowadzenia obowiązkowych paszportów covidowych. Dostęp np. do restauracji nie powinien być ograniczany - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Punkt widzenia". Jego zdaniem, im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym mniejsza szansa, że takie dokumenty będą potrzebne. Jak powiedział, jeśli do końca czerwca wykonamy 20 mln szczepień, decyzje o łagodzeniu reżimu sanitarnego mogą być odważniejsze.

Pytany przez Grzegorza Jankowskiego Adam Niedzielski podkreślał, że jest sens uruchamiania nauki stacjonarnej w szkołach, nawet jeśli do wakacji pozostało zaledwie kilka tygodni. Minister powoływał się na raporty dotyczące problemów psychologicznych dzieci i młodzieży.

Podkreślił, że ryzyko zakażeniem koronawirusem w szkole jest obecnie niewielkie oraz że dzięki pogodzie, można m.in. wietrzyć sale lekcyjne. - To nie narazi zdrowia dzieci na szwank - mówił. Przypomniał także, że nauczyciele są już zaszczepieni.

Luzowanie obostrzeń zależy od dwóch rzeczy

Szef MZ zapowiedział, że limity osób korzystających z hoteli mogą się zwiększyć wtedy, gdy dynamika Narodowego Programu Szczepień i rozwój sytuacji epidemicznej "będą wyglądały dobrze".

Podkreślił, że w maju nie zostaną uruchomione kluby i dyskoteki, natomiast będzie możliwa organizacja koncertów na świeżym powietrzu i maksymalnie z 50 uczestnikami, przy zachowaniu warunków sanitarnych.

Jak powiedział, parametrem, którego spełnienie będzie pozwalało podjąć odważniejsze decyzje w sprawie restrykcji, jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca czerwca.

Nie ma planów wprowadzenia paszportów covidowych

Jak podkreślał minister zdrowia, na razie nie ma planów wprowadzenia paszportów covidowych - dokumentów umożliwiających zaszczepionym i ozdrowieńcom po COVID-19 korzystanie np. z restauracji.

- Powszechnie dostępne usługi nie powinny być ograniczane ze względu na zaszczepienie się (lub jego brak - red.) - mówił Niedzielski w Polsat News.

Odnosząc się do rozmów o paszporcie covidowym na poziomie europejskim, stwierdził, że należy zagwarantować Polakom odpowiedni certyfikat, by swobodnie funkcjonowali w obcych państwach, jeśli te wprowadzą taką zasadę.

Minister został zapytany również o szczepienia niepełnosprawnych. - Postawiliśmy na model szczepienia rocznikami. Ostatni z nich, czyli 18-latkowie, będzie zapisywał się 9 maja. Mówimy więc o perspektywie dwóch tygodni - odpowiedział.

Dodał, że doświadczenia z definiowaniem grup uprzywilejowanych do szczepień pokazały, iż prostszym rozwiązaniem jest szczepienie według roku urodzenia. - Proszę o chwilę cierpliwości - zaapelował Niedzielski.

Kiedy zniesienie obostrzeń w komunikacji zbiorowej?

Minister zdrowia zapowiedział też, kiedy jego zdaniem można by złagodzić lub znieść limity pasażerów w komunikacji zbiorowej takiej jak autobusy, tramwaje czy pociągi. Mogłoby się to stać, gdy do szkół zaczną wracać uczniowie, a najszybciej podwyższenie limitów nastąpiłoby 8 maja.



- Dyskutujemy z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, czy ewentualnie nie wprowadzić zmian - powiedział, odnosząc się do tego, że w ujawnionym harmonogramie luzowania restrykcji nie ujęto złagodzenia lub zniesienia limitów pasażerów w publicznych środkach komunikacji.



