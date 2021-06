Paszport covidowy, certyfikat covidowy. Jak go zdobyć? Do kiedy jest ważny?

Paszport covidowy od 1 czerwca jest dostępny w siedmiu krajach UE, w tym w Polsce. Certyfikat covidowy ma ułatwić procedury przy przekraczaniu granic, w związku z różnymi obostrzeniami epidemicznymi w poszczególnych państwach. Jak uzyskać Unijny Certyfikat COVID? Jak długo ważny będzie paszport covidowy? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Unijny Certyfikat COVID ma ułatwić podróżowanie w ramach UE / AFP

Certyfikat covidowy

Unijny Certyfikat Covid powstał, by niwelować różnice w obostrzeniach epidemicznych, które obowiazują w krajach Unii Europejskiej. Paszport covidowy ma być lekiem na ograniczenie swobody przemieszczania się.

Certyfikat covidowy będzie mogła uzyskać osoba, która spełnia jeden z trzech warunków:

- jest ozdrowieńcem, czyli przebyła chorobę COVID-19;

- ma negatywny wynik testu COVID-19;

- została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Jak uzyskać certyfikat covidowy?

Certyfikat można otrzymać:

- przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP);

- w podmiotach leczniczych (aplikacja gabinetowa - gabinet.gov.pl);

- w punktach szczepień;

- od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej;

- w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel (po 25 czerwca).



Certyfikat covidowy - wersja papierowa i elektroniczna

Unijny Certyfikat Covid jest dostępny wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej - Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna od 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Certyfikaty będą również weryfikowane przez dedykowane rozwiązanie Straży Granicznej.

Dzięki temu osoba weryfikująca będzie mogła stwierdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, który został zaszczepiony przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19 - i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii.

Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.

Unijny Certyfikat COVID - jak długo jest ważny?

Oosby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą pobrac Unijny Certyfikat COVID. Będzie on ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.



W przypadku osób, które wyzdrowiały po COVID-19, certyfikat będzie ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.