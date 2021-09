​Pandemia COVID-19. Modele rozwoju czwartej fali

Koronawirus w Polsce

Nawet 50 tys. zakażeń i 300 zgonów każdej doby - to najbardziej pesymistyczny z modeli rozwoju epidemii przygotowanych przez naukowców z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Według ich danych czwarta fala w Polsce zacznie się nasilać od połowy września i potrwa co najmniej do połowy marca przyszłego roku.

