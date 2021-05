Otwarte ogródki w restauracjach, większe limity w transporcie. Zmiana obostrzeń

Kolejny etap luzowania obostrzeń wchodzi 15 maja w życie. Od soboty będą mogły być otwarte na świeżym powietrzu ogródki w restauracjach. Więcej osób będzie mogło także podróżować transportem publicznym, czyli np. pociągami, autobusami, tramwajami.

Zdjęcie Goście w kawiarnianych ogródkach w Kopenhadze, zdjęcie ilustracyjne /Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP /AFP

Poluzowanie w gastronomii oraz w transporcie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 8 maja 2021 r.

Zgodnie z nim od soboty 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu. Klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Od soboty do 5 czerwca 2021 r. więcej osób będzie mogło podróżować publicznym transportem zbiorowym. Oznacza to, że w np. w pociągu, autobusie, tramwaju dostępnych będzie 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Także od soboty do 5 czerwca samochodem do przewozu więcej niż siedmiu osób i nie więcej niż dziewięciu łącznie z kierowcą będzie mogło podróżować nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących.

Kiedy i gdzie maseczki?

Ponadto do 5 czerwca nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).