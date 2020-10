- Sytuacja epidemiczna jest poważna. To wymaga szybkich i zdecydowanych działań - powiedział premier Mateusz Morawiecki w specjalnym orędziu telewizyjnym. W piątek ogłoszono kolejne restrykcje w związku z coraz większym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce. - Cała Polska będzie czerwoną strefą - przypomniał premier.

Morawiecki mówił, że "powaga sytuacji wymaga szybkich i zdecydowanych działań".



- Nie wahaliśmy się ich podjąć na wiosnę, nie wahamy się i teraz. Dlatego od soboty na terenie całej Polski obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa: cała Polska będzie czerwoną strefą, a dzieci i młodzież od czwartej klasy szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Ograniczenia dotyczą także naszych seniorów. Podejmując te decyzje - niełatwe zarówno od strony społecznej, jak i gospodarczej - kierujemy się opiniami najważniejszych polskich i zagranicznych autorytetów - epidemiologów i wirusologów.

- Idziemy drogą środka i stosujemy optymalne rozwiązania. Nasza strategia oparta jest na trzech filarach: po pierwsze zapewnić sprawność i wytrzymałość systemu ochrony zdrowia, tak, żeby skutecznie walczyć o zdrowie każdej zagrożonej osoby; po drugie zagwarantować stabilność gospodarczą, tak, żeby ratować miejsca pracy oraz zadbać o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. I po trzecie otoczyć szczególną ochroną najsłabszych i najbardziej narażonych, zwłaszcza naszych seniorów i osoby chore - stwierdził Mateusz Morawiecki.



"Długa i wyczerpująca walka z epidemią budzi różne emocje i wątpliwości"

- Rząd musi dokonywać kluczowych rozstrzygnięć, które są w interesie wszystkich Polaków. To jest nasza odpowiedzialność - mówił Morawiecki. - Wirus powrócił ze znacznie większą siłą niż wiosną tego roku. Rekordy zakażeń padają na całym kontynencie. Także w Polsce zmagamy się z rosnącą każdego dnia liczbą zakażeń.



Jak przyznał, "długa i wyczerpująca walka z epidemią budzi różne emocje i wątpliwości".



Jego zdaniem, "jesteśmy mądrzejsi po pierwszej fali epidemii". - Wykorzystaliśmy ten czas. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt: respiratory, dodatkowe łóżka szpitalne, środki zabezpieczające personel medyczny. Każdego dnia zasoby te trafiają do szpitali w całej Polsce, by służyć pacjentom. Przygotowaliśmy też rozwiązania, które w tym kluczowym momencie pozwolą odciążyć służbę zdrowia - mówił.



W swoim wystąpieniu premier zaznaczył, że wszystko co się dzieje "nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania setek tysięcy ludzi". - Szczególnie chcę podziękować tym, którzy z epidemią walczą na pierwszej linii frontu - naszym służbom medycznym i służbom mundurowym. Wasze codzienne obowiązki to coś więcej niż praca. To wielkie poświęcenie i służba, której nie sposób przecenić. Jesteście prawdziwymi bohaterami - mówił premier do służb walczących z koronawirusem. - Wygrać z epidemią możemy tylko zjednoczeni.

"Będziemy na takie zachowania reagować"

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "dochodzi także do łamania obowiązujących reguł i nieprzestrzegania środków zapobiegawczych". - Będziemy na takie zachowania reagować - bo stosowanie się do nakazów i wymaganych obostrzeń jest w interesie nas wszystkich - powiedział premier.

- Odłóżmy na bok bieżące spory polityczne - zaapelował. - Będzie jeszcze na to czas. Teraz trzeba działać. Życie, zdrowie i miejsca pracy Polaków są najważniejsze. Zróbmy to wspólnie - mówił.



Zwrócił się do wszystkich grup społecznych, aby nie lekceważyć zagrożenia i stosować żelazne zalecenia. - Zwracam się do państwa, do wszystkich obywateli, do wszystkich grup społecznych i zawodowych, do młodych i seniorów: proszę, nie lekceważmy zagrożenia, stańmy razem do walki z wirusem. Wszędzie, gdzie jesteśmy, stosujmy żelazną zasadę - dystans, dezynfekcja, maseczki wszędzie tam, gdzie one obowiązują. - Dbając o siebie, dbajmy o innych - powiedział.



Wzywał również, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo "korzystając na telefonie z aplikacji STOP COVID". - Pamiętajmy, aby nieść pomoc osobom starszym, które powinny zostać w domach - podkreślił szef rządu.

- Solidarni, zwyciężymy - zakończył.



Jakie nowe obostrzenia?

W piątek przed południem zapowiedziano szereg nowych obostrzeń. Od soboty cała Polska czerwoną strefą, nauka w kl. 4-8 szkół podstawowych będzie w trybie zdalnym, młodzież do 16. roku życia może wychodzić tylko pod opieką dorosłych, a lokale gastronomiczne mogą świadczyć tylko usługi na wynos.



Ponadto będzie obowiązywał zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych w większej liczbie niż pięć osób. Wyjątki to osoby mieszkające razem i cele zawodowe.



Będą też obowiązywały ograniczenia przemieszczania się seniorów powyżej 70. roku życia, z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, sprawowania lub uczestniczenia w wydarzeniach kultu religijnego.